A Knight of the Seven Kingdoms ist schon nach 42 Minuten vorbei: So lang müsst ihr auf Folge 2 warten

Moment, war es das etwa schon?! Die Serienpremiere von A Knight of the Seven Kingdoms geht nicht einmal eine Dreiviertelstunde. Aber keine Panik, auf Folge 2 müsst ihr nicht allzu lange warten.

Willkommen zurück in der Welt von Westeros! Ab sofort entführt uns A Knight of the Seven Kingdoms in die von George R.R. Martin erdachte Fantasy-Welt und erzählt die Geschichte des Heckenritters Ser Duncan dem Großen. Im Gegensatz zu Game of Thrones und House of the Dragon erwarten uns allerdings keine Folgen mit Überlänge.

Stattdessen kommt A Knight of the Seven Kingdoms mit sehr kurzen Episoden daher, die bei einigen Fans für Irritation sorgen könnten. So ist der Auftakt bereits nach 42 Minuten zu Ende. Ist das etwa schon alles gewesen? Ja, aber Nachschub befindet sich auf dem Weg. Hier erfahrt ihr alles zu Folge 2 und dem Rest der Staffel.

Wann kommt A Knight of the Seven Kingdoms Folge 2?

Die 2. Folge von A Knight of the Seven Kingdoms erscheint in Deutschland am 26. Januar 2026 bei HBO Max. Ab vier Uhr morgens könnt ihr das zweite Kapitel mit Ser Duncan (Peter Claffey) und seinem Knappen Egg (Dexter Sol Ansell) im Abo streamen.

Die verbleibenden Episoden treffen im Wochentakt. Daraus ergibt sich folgender Veröffentlichungsplan für die 1. Staffel von A Knight of the Seven Kingdoms:

Folge 1 – 19. Januar 2026

– 19. Januar 2026 Folge 2 – 26. Januar 2026

– 26. Januar 2026 Folge 3 – 2. Februar 2026

– 2. Februar 2026 Folge 4 – 9. Februar 2026

– 9. Februar 2026 Folge 5 – 16. Februar 2026

– 16. Februar 2026 Folge 6 – 23. Februar 2026

Genauso wie Ser Duncan zu Beginn der Serie seinen Mentor zu Grabe tragen muss, müsst ihr eure Hoffnungen auf längere Episoden beerdigen. Der Staffelauftakt war tatsächlich schon das längste Kapitel von A Knight of the Seven Kingdoms:

Folge 1 – 42 Minuten

– 42 Minuten Folge 2 – 33 Minuten

– 33 Minuten Folge 3 – 31 Minuten

– 31 Minuten Folge 4 – 34 Minuten

– 34 Minuten Folge 5 – 37 Minuten

– 37 Minuten Folge 6 – 31 Minuten

Wie geht A Knight of the Seven Kingdoms in Folge 2 weiter?

HBO Max hat bereits einen Trailer veröffentlicht, der uns einen Einblick in die kommenden Folgen von A Knight of the Seven Kingdoms gewährt. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, solltet ihr die Vorschau auf keinen Fall schauen. Ansonsten erhaltet ihr hier einen ganz guten Eindruck davon, was in den nächsten Wochen passiert:

A Knight of the Seven Kingdoms - S01 Trailer Weeks Ahead (English) HD

Mit einem großen Fantasy-Epos wie bei Game of Thrones haben wir es bei A Knight of the Seven Kingdoms nicht zu tun. Stattdessen erleben wir die Geschichte eines einfachen Ritters, der weit abseits von feuerspuckenden Drachen versucht, sich einen Namen in Westeros zu machen – konkret beim Turnier in Aschfurt.

Als Heckenritter muss Ser Duncan jedoch erst beweisen, dass er sich seinen Platz unter den unerschrockenen Kämpfern verdient hat. Einige misstrauische Blicke treffen den jungen Mann, der eigentlich viel zu gutherzig ist für die grausame Welt, in der er lebt. Selbst sein Knappe Egg beweist mehr Durchsetzungsvermögen.

Wie gut ist A Knight of the Seven Kingdoms wirklich?

Falls ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr nach der ersten Folge von A Knight of the Seven Kingdoms weiterschauen sollt, geben wir euch in unserem Podcast Streamgestöber eine Einordnung der Serie – und das komplett ohne Spoiler:

Die 1. Staffel von A Knight of the Seven Kingdoms feierte am 19. Januar 2026 ihre Premiere in Deutschland bei HBO Max. Nach House of the Dragon haben wir es hier mit der zweiten Spin-off-Serie zu tun, die aus Game of Thrones hervorgegangen ist. Eine 2. Staffel hat bereits grünes Licht erhalten und erscheint voraussichtlich 2027.