A Knight of the Seven Kingdoms meldet sich nach dem Finale zurück: Erste Neuzugänge für Staffel 2 enthüllt

Die 1. Staffel von A Knight of the Seven Kingdoms ist vorbei, doch Staffel 2 der Game of Thrones-Serie steht schon in den Startlöchern. Jetzt wurden die ersten drei Schauspielenden enthüllt.

A Knight of the Seven Kingdoms-Fans mussten diese Woche einen traurigen und leeren Montag erleben, an dem keine neue Folge der taufrischen Game of Thrones-Serie bei HBO Max bereitstand. Das Staffel 1-Finale ist bereits letzte Woche im Streaming-Abo gelaufen und nun heißt es leider: abwarten.

Doch haltet ein, denn eine 2. Staffel ist für die kurzweilige Westeros-Erzählung um den Heckenritter Dunk (Peter Claffey) und seinen blaublütigen Knappen Egg (Dexter Sol Ansell) längst bestätigt. Und jetzt gibt es die erste frohe Kunde zu den kommenden Folgen zu berichten.

A Knight of the Seven Kingdoms geht mit Staffel 2 weiter: 3 Neuzugänge im Cast enthüllt

Noch bevor A Knight of the Seven Kingdoms überhaupt gestartet ist, wurde die neue Game of Thrones-Serie um eine 2. Staffel verlängert. Die Dreharbeiten wurden sogar bereits im Dezember 2025 wieder aufgenommen. Wie HBO Max jetzt in einer offiziellen Pressemitteilung enthüllte, werden Dunk und Egg auf ihren Reisen durch die Sieben (oder Neun?) Königslande mindestens drei neue Gesichter kennenlernen.

Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody) wird in Staffel 2 in die Rolle von Lady Rohanne schlüpfen, Babou Ceesay (Alien: Earth) wird den Heckenritter Ser Bennis verkörpern und Peter Mullan (Ozark) wird als Ser Konstans Osgrau zu sehen sein.

Die 2. Staffel von A Knight of the Seven Kingdoms wird George R.R. Martins zweiter Novelle um Dunk und Egg folgen, die den Titel Das verschworene Schwert trägt. Die offizielle Logline zur Serie lautet wie folgt:

Ein Jahrhundert vor den Ereignissen von Game of Thrones wandern zwei ungleiche Helden durch Westeros: der junge, naive, aber mutige Ritter Ser Duncan der Große und sein kleiner Knappe Egg. In einer Zeit, in der die Targaryens noch auf dem Eisernen Thron sitzen und die Erinnerung an die letzten Drachen noch lebendig ist, erwarten diese beiden ungewöhnlichen Gefährten große Schicksale, machtvolle Widersacher und gefährliche Abenteuer.

Die Serie stammt aus der Schöpfung von George R.R. Martin und Ira Parker, die ebenfalls als Showrunnerin fungiert.

Wann kommt A Knight of the Seven Kingdoms Staffel 2?

Während die Game of Thrones-Serie House of the Dragon aktuell in einem zweijährigen Rhythmus entsteht, soll A Knight of the Seven Kingdoms dagegen jährlich auf unsere Bildschirme zurückkehren. Staffel 2 soll noch 2027 erscheinen.

Vorher dürfen sich Fans noch auf die 3. Staffel von House of the Dragon freuen, die im Juni 2026 erscheinen soll. Erst kürzlich gab es zudem Informationen zu einem neuen Game of Thrones-Film.

Podcast: A Knight of the Seven Kingdoms – Spoiler-Review und Staffel 2-Ausblick

Nach dem Finale von A Knight of the Seven Kingdoms stürzen wir uns ins Spoiler-Territorium und diskutieren die größten Wendungen der neuen Game of Thrones-Serie. Außerdem blicken wir voraus auf die 2. Staffel und was sie nächstes Jahr für uns bereithalten wird.

