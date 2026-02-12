A Knight of the Seven Kingdoms: Wer stirbt in Folge 5 beim Urteil der Sieben?

Wer bisher glaubte, dass die Vorgeschichte A Knight of the Seven Kingdoms glimpflicher als Game of Thrones mit ihren Figuren umgeht, wird in Folge 5 eines Besseren belehrt.

A Knight of the Seven Kingdoms hat in Folge 4 eine Game of Trones-Fans begeisternde Episode abgeliefert. Nun erreicht der Westeros-Serienableger in Folge 5 seinen Höhepunkt: Das Duell namens "Urteil der Sieben" lässt sieben gegen sieben Ritter antreten. Doch wie endet der Wettkampf zwischen den Anhängern von Duncan dem Großen (Peter Claffey) und Aerion Targaryen (Finn Bennett) – und wer muss sein Leben lassen?



Achtung, es folgen massive Spoiler zu Folge 5 von A Knight of the Seven Kingdoms.

A Knight of the Seven Kingdoms: Wer kämpft im Urteil der Sieben in Folge 5 – und wie geht das Duell aus?

Nachdem Dunk sich im Game of Thrones-Prequel A Knight of the Seven Kingdoms eigentlich nur als frischgebackener Ritter beim Turnier in Aschfurt beweisen wollte, handelt er sich in Folge 3 gehörigen Ärger ein: Als der grausame Targaryen-Prinz Aerion die Schaustellerin Tanselle (Tanzyn Crawford) verletzt, weil diese den Tod eines Puppen-Drachen zeigt (der Drache ist das Wappentier der Targaryens), verteidigt Duncan die Frau ritterlich. Ein Mitglied der Herrscherfamilie zu schlagen (und zu treten) hat allerdings Konsequenzen.

In Folge 4 versucht Dunk sein Leben zu retten, indem er auf Prinz Baelor Targaryens (Bertie Carvel) Anraten hin ein göttliches Urteil in Form eines Duells einfordert: Gewinnt Dunk diesen Kampf, kommt er ungeschoren davon. Stattdessen gräbt Aerion aber die alte Tradition "Urteil der Sieben" aus, wonach er mit sieben Streitern an seiner Seite gegen den übergroßen Dunk antreten darf. Seine Spekulation, dass der niedere Heckenritter nicht genug Verbündete versammeln kann und dadurch automatisch verliert, bevor es überhaupt zum Kampf kommt, geht jedoch nicht auf. Denn überraschend schlägt sich Aerions eigener Onkel, Kronprinz Baelor, auf Dunks Seite.

So treten in Folge 5 folgende bereits vorab von der Serie eingeführte Ritter auf dem Turnierplatz gegeneinander an:



Auf Dunks Seite kämpfen:

1. Ser Duncan der Große

2. Ser Lyonel Baratheon , der "lachende Sturm"

, der "lachende Sturm" 3. Ser Robyn Rhysling , der Einäugige

, der Einäugige 4. Ser Umfried Hardyng , dem Aerion beim Tjost die Beine brach

, dem Aerion beim Tjost die Beine brach 5. Ser Umfried Biengraben

6. Ser Raymun Fossowey , Dunks zu Ritter geschlagener Freund

, Dunks zu Ritter geschlagener Freund 7. Prinz Baelor Targaryen, Westeros' Thronerbe

1. Prinz Aerion Targaryen

2. Ser Roland Rallenhall , aus der Königsgarde

, aus der Königsgarde 3. Ser Donnel von Dämmertal , aus der Königsgarde

, aus der Königsgarde 4. Prinz Daeron Targaryen , Aerions älterer Bruder

, Aerions älterer Bruder 5. Prinz Maekar Targaryen , Aerions, Eggs und Daerons Vater

, Aerions, Eggs und Daerons Vater 6. Ser Willem Wylde

7. Ser Steffon Fossowey, Raymuns Überläufer-Cousin

Zunächst sieht es nicht gut für Dunk aus. Direkt beim ersten Angriff wird der Heckenritter ausgeknockt. Daraufhin führen Rückblenden uns in seine Vergangenheit als Straßenjunge von Königsmund zurück. Erst als Ser Arlen Pennytree ihn als Knappen zu sich nahm, änderte sich das Leben des Unterschichtjungen zum Besseren.

Als Dunk wieder zu sich kommt, ist der Kampf jedoch noch im vollen Gange. Er muss im Dreck des Turniers unzählige Schläge und Stiche von Aerion einstecken. Nachdem er fast tot erscheint, erhebt er sich aber doch noch einmal. Schlussendlich kann Dunk Aerion überwältigen und schlagen, bis dieser sich ergibt. Bis die abschließende Fanfare erklingt, ist es für einige Streiter im Urteil der Sieben aber bereits zu spät ...

Diese 3 Figuren sterben in Folge 5 von A Knight of the Seven Kingdoms

Die Tode von insgesamt drei Rittern haben Fans von A Knight of the Seven Kingdoms in Folge 5 zu beklagen. Von den ersten zweien erfahren wir nur durch Dialoge. Den letzten und verheerendsten Verlust müssen wir ganz am Ende der Episode selbst miterleben.

1. Ser Umfried Hardyng stirbt in Folge 5 von A Knight of the Seven Kingdoms

Ser Umfried Hardyng (engl. Humfrey Hardyng, gespielt von Ross Anderson) reitet in Folge 3 gegen Aerion Targaryen an. Nachdem der sadistische Prinz absichtlich Hardyngs Pferd beim Lanzenstechen tötet, lässt es sich der Ritter nicht nehmen, an Dunks Seite ins Urteil der Sieben einzuziehen – auch wenn er das mit gebrochenem Bein nur vom Rücken seines Pferdes aus kann. Wir erfahren nach Ende des 14-köpfigen Duells, dass er schon im ersten Ansturm der aufeinander zureitenden Streiter gestorben ist.

2. Ser Umfried Biengraben stirbt in Folge 5 von A Knight of the Seven Kingdoms

Ser Umfried Biengraben (Humfrey Beesbury, gespielt von Danny Collins) tauchte in den bisherigen Folgen von A Knight of the Seven Kingdoms nur im Hintergrund auf. Gut wieder erkennbar ist er auf dem Turnierplatz aber trotzdem: anhand des gelb gefärbten Schnurrbarts in Anlehnung an das Bienenwappen seiner Familie. Als Schwager von Ser Umfried Hardyng kämpft und stirbt er an dessen Seite, ebenfalls im ersten Ansturm.



3. Prinz Baelor Targaryen stirbt in A Knight of the Seven Kingdoms

Mit dem Thronfolger des aktuellen Königs Daeron, Prinz Baelor (Bertie Carvel), lernen wir in A Knight of the Seven Kingdoms nach vielen fragwürdigen Vertreter:innen aus Game of Thrones und House of the Dragon endlich einen wirklich ehrbaren Targaryen kennen – und verlieren ihn in Folge 5 gleich wieder.

Ritterlich stellt Baelor sich für die gerechte Sache auf Dunks Seite, woraufhin dieser ihm nach dem gewonnenen Duell ewige Treue schwören will. Doch das ganze Ausmaß des Morgensterns seines Bruders Maekar, der im Kampfgetümmel hinten gegen Baelors Helm geprallt ist, zeigt sich erst, als der Kronprinz sich seiner Rüstung entledigt: Durch den ornamentalen, aber nicht sehr schützenden Helm hindurch hat die Waffe seinen Hinterkopf samt Schädelplatte zertrümmert.

Als der Stahl ihn nicht länger zusammenhält, bricht Baelor zusammen und es wird klar: So eine Verletzung kann niemand überleben. Damit verliert Dunk nicht nur einen edlen Verbündeten, sondern Westeros auch die Chance auf einen wahrhaft großen, zukünftigen König. Die ominöse Vorhersage des hellsichtigen Prinzen Daeron (in Folge 4) erfüllt sich hier: Wir wohnen an Dunks Seite dem Sterben eines Drachens bei.

Folge 6 wird Staffel 1 von A Knight of the Seven Kingdoms am kommenden Montag, dem 23. Februar 2026, abschließen.

