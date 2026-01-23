A Knight of the Seven Kingdoms wird zum Publikumsrenner: Nur 2 andere Serien des Streamers waren erfolgreicher

Die neue Game of Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms ist nach nur wenigen Tagen ein Hit für HBO Max. Die Fantasyserie legte den drittbesten Start des Streamers hin.

Am 19. Januar 2026 ist die neue Game of Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms gestartet. In den USA ging die Fantasyserie bei HBO sowie dem hauseigenen Streamingdienst HBO Max an den Start, wo die Abenteuer des Heckenritters auch in Deutschland zu sehen sind. Der Streamer hat nun die ersten Zahlen veröffentlicht, die A Knight of the Seven Kingdoms als Hit verbuchen.

A Knight of the Seven Kingdoms wurde über 6 Millionen Mal in 3 Tagen gestreamt

Wie Deadline berichtet, konnte A Knight of the Seven Kingdoms innerhalb der ersten drei Tage über 6,7 Millionen Streams erreichen. Damit habe die Game of Thrones-Serie den drittbesten 3-Tages-Start in der Geschichte des HBO-Streamers hingelegt. Welche beiden Serien noch besser als AKotSK anliefen, wurde hingegen nicht offiziell vom Streamer enthüllt.

House of the Dragon ist laut Deadline 2024 im linearen TV und im Streaming-Abo zusammen mit über 7,8 Millionen Views gestartet, wohinter A Knight of the Seven Kingdoms zurückbleibt. Dennoch kann sich der Erfolg der Serie sehen lassen, der sich auch in den Fanreaktionen und Kritiken herauslesen lässt: Etwa bei Rotten Tomatoes hält A Knight of the Seven Kingdoms aktuell einen starken Kritiken-Score von 95 Prozent.

Auch Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke zeigte sich in ihrem Serien-Check begeistert und schrieb:

Sobald sich Dunk und Egg treffen, sitzt das Herz von A Knight of the Seven Kingdoms am rechten Fleck. Was auch am Casting von Peter Claffey und Dexter Sol Ansell liegt, die ihren Figuren in der kurzen Laufzeit reichlich Seele und Chemie einhauchen. Dann verwandeln sich die Drachen und Schlachten in Schnee von vorgestern. Man schaut mit diesem ungleichen Duo in den Sternenhimmel voller Träume – viel zu klein und unbedeutend für die machthungrigen Targaryens dieser Welt. Und gerade deswegen ganz groß.



Wann geht es mit A Knight of the Seven Kingdoms weiter?

Die 2. Folge von A Knight of the Seven Kingdoms erwartet euch schon in wenigen Tagen. In Deutschland ist sie ab dem 26. Januar 2026 bei HBO Max zu sehen. Die Staffel umfasst insgesamt sechs Folgen, die im Wochentakt erscheinen. Eine 2. Staffel wurde darüber hinaus bereits bestellt.

