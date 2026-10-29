Ab heute bei Amazon Prime: Eine der ikonischsten Filmreihen komplett im Streaming

Keine Angst, der November beginnt nicht ohne die perfekte Filmreihe für kalte Herbsttage. ab heute könnt ihr bei Amazon Prime alle fünf Teile der Fantasy-Saga im Abo streamen.

Wenige Filmreihen sind so fest an eine bestimmte Jahreszeit gebunden wie Twilight. Sobald es draußen kalt wird, die Blätter von den Bäumen fallen und Morgentau den Blick aus dem Fenster in einen gespenstischen Anblick verwandelt, wird es höchste Zeit, in das verregnete Forks zurückzukehren, in dem so gut wie nie die Sonne scheint.

Die Twilight-Filme sind der ultimative Herbst-Core: eine warme Decke aus Herzschmerz und Popkulturwahnsinn, garniert mit ikonischen Soundtracks, unvergesslichen Memes und dem Gefühl von feuchtem Moos in einem Wald, während bläuliches Licht durch die Baumkronen fällt. Das alles könnt ihr jetzt bei Amazon Prime erleben.

Neu bei Amazon Prime: Die Twilight-Filme mit Kristen Stewart und Robert Pattinson

Pünktlich zum Freitag vor dem Novemberbeginn hat der Streaming-Dienst alle fünf Teile der Twilight-Saga in sein Streaming-Angebot aufgenommen. Das schreit nach einem großen Filmmarathon am Wochenende – oder einem sorgfältig über die nächsten Tage und Wochen verteilten Rewatch der einzelnen Kapitel.

Alle Twilight-Filme im Überblick:

Wenn ihr alle Filme am Stück schauen wollt, solltet ihr euch mindestens zehn Stunden freischaufeln. Wenn ihr euch pro Abend nur einen gönnt, dann kommt ihr auch mit einem Zweistundenfenster gemütlich hin. So oder so genug Zeit, um sich in dem Fantasy-Kosmos mit glitzernden Vampiren und eifersüchtigen Werwölfen zu verlieren.

Jetzt bei Amazon Prime: Ein neuer Blick in Twilight-Saga kann sich durchaus lohnen

In den Hauptrollen sind Kristen Stewart, Robert Pattinson und Taylor Lautner zu sehen, die als Bella, Edward und Jacob eines der ganz großen Liebesdreiecke des 21. Jahrhunderts zum Leben erwecken. Kommt für das donnernde Baseball-Game des ersten Teils. Bleibt für die immer wieder erstaunliche Transformation der Reihe.

Während sich New Moon in zermürbenden Gefühlen entfaltet, packt Eclipse Horror-Thrills in den Mix. Im ersten Breaking Dawn steht dagegen die Zeit fast still, ehe das Finale nochmal alle Register zieht, um der Saga ein episches Ende zu verleihen. Inklusive einer erstaunlich harten Schlacht, die mit einem unglaublichen Twist aufwartet.

Twilight lässt sich inzwischen auf viele verschiedene Weisen schauen, von völlig ernst bis komplett ironisch. Besonders spannend ist ein Wiedersehen, wenn ihr die Filme länger nicht mehr gesehen habt. Einige Dinge wirken inzwischen ganz anders als damals, als die Reihe ins Kino kam – im Guten wie im Schlechten. Immer eine Entdeckung.