Ab heute erstmals im Stream: Einer der besten Fantasyfilme des Jahres, der über 600 Millionen einspielte

Im Stream gibt es jetzt eines der Kino-Highlights des Jahres zu sehen, das vor gut sechs Monaten unzählige Fantasy-Fans begeisterte. Es gehört zu einem großen Drachen-Universum.

Stärke muss nichts mit Muskeln zu tun haben, selbst bei den gefürchteten Wikingern. Das galt zumindest seit dem Animationshit Drachenzähmen leicht gemacht, in dem ein ehrgeiziger Häuptlingssohn mit einem Drachen Freundschaft schließt, statt ihn zu jagen. 15 Jahre nach dem Fantasy-Blockbuster erschien mit Drachenzähmen leicht gemacht dieses Jahr die Live-Action-Version des Films in den Kinos. Und jetzt könnt ihr sie bei WOW streamen.

Fantasy-Hit im Stream: Das neue Drachenzähmen-Abenteuer gefiel Millionen von Fans

Der neue Fantasyfilm erzählt die Geschichte des Originals nach: Hicks (Mason Thames) ist der Sohn des mächtigen Wikingerhäuptlings Haudrauf (Gerard Butler) und will sich als würdiger Nachfolger beweisen – insbesondere bei der Drachenjagd, die seit jeher Pflicht und Ehrbeweis unter den Stammeskrieger:innen ist. Doch unter seinesgleichen gilt Hicks als schwach und ungeeignet.

Schaut hier den Trailer zu Drachenzähmen leicht gemacht:

Drachenzähmen leicht gemacht - Trailer (Deutsch) HD

Als er schließlich auf den verletzten Drachen Ohnezahn trifft, bringt er es nicht übers Herz, die Kreatur zu töten und freundet sich stattdessen mit ihr an. Aber was werden sein Vater und dessen stolze Krieger dazu sagen? Hicks' Freundin Astrid (Nico Parker) muss ihm dabei helfen, deren hitzige Gemüter zu beruhigen und Frieden zwischen Wikingern und Drachen zu schaffen.

Bis 2019 erschienen drei Teile des Animations-Franchises und spielten laut The Numbers weltweit über 1,6 Milliarden US-Dollar ein. Große Fußstapfen also, in die das Realfilm-Remake zu treten hatte. Und doch konnte es Millionen von Fans überzeugen, als es am 12. Juni 2025 ins Kino kam: Der Film spielte über 600 Millionen Dollar ein und gilt nicht nur auf Moviepilot als einer der besten Fantasy-Blockbuster des Jahres.

Wer den Hit nun bei WOW streamt und bereits von Nachschub träumt, muss nicht verzagen: Teil 2 der Live-Action-Version ist bereits in Arbeit.

