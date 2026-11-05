Ab heute gibt es bei RTL+ eine der gefragtesten Shows des Jahres: Warum mich die erste Folge sofort überzeugt hat

Ab heute kommen Reality-Fans bei RTL+ richtig auf ihre Kosten: Erstmals holt der Streamingdienst die Schweizer Bachelorette in sein Programm – und das solltet ihr nicht verpassen.

In Sachen Reality-TV ist RTL+ für Fans wohl die erste Anlaufstelle und das Angebot auf dem Streamingdienst wächst stetig. Jetzt gab es sogar eine besondere Überraschung: RTL+ holt erstmals die Schweizer Bachelorette ins Programm nach Deutschland. Ab heute könnt ihr die aktuelle Staffel verfolgen und die solltet ihr auch auf keinen Fall verpassen.

Erstmals in Deutschland zu sehen: RTL+ holt die Schweizer Bachelorette ins Programm

Der Bachelor und Die Bachelorette sind US-amerikanische Originale und wurden nicht nur für Deutschland, sondern beispielsweise auch für die Schweiz adaptiert. Dort setzt man seit 2015 auf die Datingshow, doch hierzulande konnte man den internationalen Ableger bislang nie schauen. Das ändert sich in diesem Jahr: RTL+ zeigt exklusiv ab heute, dem 5. November, die neue Staffel der Schweizer Bachelorette. Die erste Folge ist bereits online und kann im kostenpflichtigen Abo gestreamt werden. In der Schweiz läuft die Staffel bereits seit dem 26. Oktober.

Die Rosen verteilt 2026 keine Geringere als Realitysternchen Ariel, die sich vor allem in Deutschland mit ihrem Temperament einen Namen machte. Seit 2023 tingelt Ariel in Deutschland durch diverse Reality-Shows und sie ist hier schon bekannter als in ihrem Heimatland der Schweiz. Wer Ariels TV-Karriere verfolgt hat, der weiß, dass sie mit ihrer ehrlichen und direkten Art besonders viel Konfliktpotenzial bietet. Dass RTL+ genau ihre Bachelorette-Staffel zu uns nach Deutschland holt, könnte ein klug durchdachter Schachzug sein. Viele Fans hatten sich gewünscht, die Sendung mit ihr auch hier schauen zu können, und hatten den Sender sogar aktiv aufgefordert, die Wünsche umzusetzen. Quotentechnisch dürfte sich die Aktion für den Streamer also auf jeden Fall lohnen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Folge 1 der Schweizer Bachelorette hat einiges zu bieten: Deswegen solltet ihr einschalten!

Aber auch Reality-Fans kommen auf ihre Kosten. Ich habe bereits in die erste Folge reingeschaut und es geht gleich zur Sache. Die Kandidaten machen keinen Hehl daraus, ob sie sich untereinander mögen oder nicht, und gehen sich schon nach wenigen Minuten an die Gurgel. Während es meist etwas dauert, bis der Konkurrenzkampf losgeht, werfen sich hier die Männer ziemlich schnell Fake-Vorwürfe an den Kopf. Ariel beäugt die Männer dabei genau und fühlt dem ein oder anderen ordentlich auf den Zahn. Dabei merkt man sofort, wer bei ihr punktet und wer durchfällt.

Aber auch der Spaß – und Cringe-Faktor kommt nicht zu kurz: Beim ersten Kennenlernen mit Ariel hat sich der ein oder andere Kandidat etwas ganz Besonderes ausgedacht, um der Bachelorette und den Zuschauenden im Gedächtnis zu bleiben. Solch kreative Performances bekommt das Publikum in den deutschen Staffeln eher selten oder gar nicht zu sehen.