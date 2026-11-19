Vor über 20 Jahren wurden sie schlagartig berühmt, heute sind sie eine der bekanntesten Bands weltweit: Ab heute könnt ihr die 3-teilige Doku über Tokio Hotel im ZDF schauen, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

2005 veröffentlichte Tokio Hotel ihren Song "Durch den Monsun" und die Band rund um Bill und Tom Kaulitz wurde über Nacht zum Musik-Phänomen. Mit gerade einmal 15 Jahren wurden Bill, Tom, Georg und Gustav schlagartig berühmt und Leben seitdem ein Leben im Rampenlicht.

Eine neue Doku beleuchtet den Aufstieg der Band und auch die Schattenseiten ihres Erfolgs: Ab heute könnt ihr bereits alle drei Teile streamen!

Noch nie gesehene Aufnahme: Diese Doku ist was für echte Tokio Hotel-Fans

Seit drei Staffel geben Bill und Tom Kaulitz in ihrer eigenen Dokumentation auf Netflix Kaulitz & Kaulitz regelmäßig intime Einblicke in ihren Alltag und nehmen Fans in ihr chaotisches und luxuriöses Leben mit. In Tokio Hotel – Gegen alle Regeln stehen jetzt nicht nur die Zwillinge im Fokus, sondern die gesamte Band wird auf ihre gemeinsame Geschichte zurückblicken.

Die vier Blicken nicht nur auf ihren Erfolg zurück, sondern behandeln vor allem Themen wie Mobbing, Stalking und den enormen Druck der Öffentlichkeit. Themen, mit denen sie jeher offen umgehen, doch in Tokio Hotel – Gegen alle Regeln öffnet die Band ihr ganz privates Archiv und es werden Aufnahmen gezeigt, die bislang noch nie gezeigt wurden. "Noch nie haben wir die Türen so weit geöffnet, in die Vergangenheit geschaut, und auch die sehr dunklen und schmerzhaften Momente unserer Karriere geteilt."

Bill Kaulitz verriet, dass die Band schon früh mit der Kamera begleitet wurde, Fans hätten diese Aufnahmen allerdings noch nie gesehen. Für Anhänger der Band dürfte die Dokumentation sowieso etwas ganz Besonderes sein, denn laut eigenen Aussagen sind alle vier nicht gerade nostalgisch veranlagt, was sich in diesen drei teilen ändert.

Die Band reist sogar nach Magdeburg, um an die Entstehungsorte ihrer Erfolgsgeschichte zurückzukehren. Dieser Schritt dürfte für alle Beteiligten nicht einfach gewesen sein, immerhin berichteten vor allem die Kaulitz-Twins immer wieder von fiesem Mobbing in ihrer Kindheit. "Die schlimmste Geschichte war wirklich der Schulbus am Morgen. Da waren größere, kräftigere Jungs dabei, die die beiden bunten Typen gern mal sich vorgenommen haben", so Mutter Charlotte.

Die 3-teilige Doku Tokio Hotel – Gegen alle Regeln kann ab heute, den 19. November 2026, in der ZDF-Mediathek geschaut werden. Jede Folge hat eine Länge von ca. einer halben Stunde. Um 20:15 Uhr laufen die Folgen bei zdf neo. Am 1. Dezember wird sie außerdem im ZDF ausgestrahlt.