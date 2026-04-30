Ab heute neu bei Netflix: Eine knallharte Thriller-Serie, deren 5-teilige Vorlage schon 4 Kinofilme inspirierte

Bei Netflix streamt ab heute ein neues Thriller-Original mit Star-Besetzung. Darin spürt ein Ex-Soldat einer Verschwörung hinterher – mit allen Mitteln.

Vor fast genau einem Monat startete mit Jo Nesbø's Harry Hole eine große Thriller-Serie bei Netflix, die auf einer Romanreihe basiert. Heute gibt es Nachschub, wobei euch statt der Jagd nach einem Serienkiller diesmal eine actionreiche Verschwörungsstory erwartet. Man on Fire heißt die Serie nach einer 5-teiligen Romanreihe und in Sachen gebrochener Seele ist der Held fast ein entfernter Verwandter von Harry Hole.

Man on Fire ist ein düsterer Thriller in einer sonnigen Metropole

Yahya Abdul-Mateen II, der Anfang dieses Jahres als Marvels Wonder Man bei Disney+ sein komödiantisches Talent bewies, schlüpft in die Rolle des Ex-Soldaten John Creasy. Traumatisiert von einem fehlgeschlagenen Einsatz, betäubt sich Creasy mit Alkohol und führt auch sonst ein selbstzerstörerisches Leben. Da meldet sich sein alter Kollege Paul Rayburn (Bobby Cannavale) mit einem Jobangebot im sonnigen Rio de Janeiro. Creasy ahnt allerdings nicht, dass er sich damit geradewegs in eine große Verschwörung begibt. Nach einem verheerenden Terroranschlag muss er die einzige Zeugin beschützen und gleichzeitig ermitteln, wer dahintersteckt. Dabei schreckt der Ex-Special-Forces-Mann auch vor Folter nicht zurück.

Die Serie bietet einige größere Action-Setpieces und hebt sich dank ihres flirrend inszenierten Settings von anderen Netflix-Serien positiv ab. Das merkt man vor allem, sobald die Serie die Favelas von Rio betritt, wo Creasy und sein Schützling dank der Chauffeurin Melo (Alice Braga) einen Unterschlupf finden. Hier wird eine kleine Gangsterserie innerhalb des großen Thrillers erzählt, die etwas Abwechslung von der allzu bekannten Hauptstory bietet.

Trotz des sonnigen Settings erwartet euch jedoch ein düsterer Thriller, der mit teils expliziten Folterszenen aufwartet. Das könnte euch aber auch aus der letzten großen Verfilmung des Stoffes bekannt vorkommen.

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Man on Fire basiert auf einer 5-teiligen Buchreihe, aber ist eine lose Adaption

Yahya Abdul-Mateen II tritt nämlich in die Fußstapfen von Denzel Washington, der in Tony Scotts Rachethriller Mann unter Feuer wegen der Entführung von Dakota Fanning durchdreht. Das war 2004 bereits die zweite Adaption des gleichnamigen Romans von A. J. Quinnell nach Man on Fire aus den 80ern und zog wiederum zwei Remakes aus Indien nach sich, Ek Ajnabee und Aanai: Born to Fight.

Beide Adaptionen basieren nominell auf einer Romanreihe von A. J. Quinnell, die insgesamt fünf Creasy-Abenteuer umfasst. Allerdings merkt man schon am Namen, dass die Serie ihre Inspiration auch aus dem Kinofilm von Tony Scott zieht. In der fünfteiligen Romanreihe heißt der Held Marcus Creasy, in der Serie aber John – genau wie die Figur von Denzel Washington.

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Wer die Filme kennt oder die Romane gelesen hat, wird trotzdem eine überwiegend neue Geschichte bekommen. Die Story ist sehr lose von den ersten beiden Romanen inspiriert und tauscht den realen Lockerbie-Anschlag aus Roman Nummer 2, The Perfect Kill, gegen eine fiktive Bombe in einem Hochhaus aus. Davon abgesehen muss man die Plot-Parallelen mit der Lupe suchen. Die Essenz einer Man on Fire-Story und möglicher zukünftiger Staffeln bleibt: Ein hartgesottener, von der Vergangenheit gebrochener Kerl freundet sich mit jemandem an, der unterschiedlicher nicht sein könnte. In Tony Scotts Kinofilm war das ein junges Mädchen, in der Netflix-Serie ist es eine Teenagerin, die von Billie Boullet gespielt wird.

Staffel 1 besteht aus sieben Folgen, die seit Donnerstag, dem 30. April für Netflix-Abonnent:innen bereit stehen. Die Adaption mit Denzel Washington könnt ihr bei Netflix oder Disney+ nachholen. Der 80er-Jahre-Film mit Scott Glenn als Creasy streamt gratis bei Netzkino sowie bei Joyn+ im Abo.