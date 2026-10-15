Ab heute neu im Kino: So verzweifelt habt ihr Benedict Cumberbatch noch nie gesehen

Benedict Cumberbatch ist viel mehr als Doctor Strange und Sherlock Holmes. Das beweist er in dem Horror-Drama Das Ding mit Federn, das ihr nach langer Wartezeit ab heute endlich im Kino schauen könnt.

Fast zwei Jahre ist es her, dass Das Ding mit Federn beim Sundance Film Festival seine Premiere feierte. Trotz prominenter Besetzung hat es erstaunlich lange gedauert, bis der berührende Genre-Mix mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle seinen Weg nach Deutschland ins reguläre Kinoprogramm gefunden hat.

Anfang 2025 war er zwar schon auf der Berlinale zu sehen. Seitdem wurde es jedoch sehr ruhig um die Mischung aus Horror-, Fantasy- und Psychodrama, die sich als perfektes Companion Piece zu Sieben Minuten nach Mitternacht erweist. In beiden Filmen geht es um die Verarbeitung von Trauer mit unheimlichem Einschlag.

Benedict Cumberbatch wird von einer Krähe verfolgt

Das Ding mit Federn erzählt von einem Vater (Cumberbatch), der mit dem unerwarteten Tod seiner Frau konfrontiert wird und sich fortan allein um seine beiden Söhne kümmern muss. Immer mehr zieht er sich in seine eigene Gedankenwelt zurück und verliert sich in schaurigen Bildern, die er mit schwarzer Tinte auf Papier zeichnet.

Mitunter wirkt es, als erwecke er damit einen Albtraum nach dem anderen zum Leben, bis er eines Tages tatsächlich von einer bedrohlichen Präsenz heimgesucht wird. Eine riesige Kräche bahnt sich ihren Weg in die Wohnung und lauert fortan in dunklen Ecken. Ist sie echt oder hat der Vater hoffnungslos den Bezug zur Realität verloren?

Basierend auf Max Porters Novelle Grief Is the Thing with Feathers erzählt Regisseur und Drehbuchautor Dylan Southern (Oasis: Don't Look Back in Anger) eine zermürbende Geschichte über Verlust und Isolation. Selbst in einem einst gemütlichen Familienhaus mit warmen Lichtern können große Dunkelheit und Einsamkeit Einzug halten.

Das Ding mit Federn ist gruselig und ergreifend

Obwohl Das Ding mit Federn einer konventionellen Dramaturgie folgt, erweisen sich die 104 Minuten als sehr nachdenklich und atmosphärisch. Tiefer und tiefer führt uns der Film in ein Gefühl von Ohnmacht und Verlorenheit, bis irgendwann nur noch die erschöpften Blicke von Benedict Cumberbatch und die finstere Kreatur existieren.

Gesprochen wird jener unliebsame Wegbegleiter von niemand Geringerem als Harry Potter-Star David Thewlis, der mit rauer Stimme zuerst erschreckt, später aber geschickt zwischen Bedrohung und Beschützer wandelt. Ob wir es wollen oder nicht: Wir müssen einen Weg finden, uns mit dieser unbequemen Krähe zu arrangieren.

Das Ding mit Federn läuft seit dem 15. Oktober 2026 in den deutschen Kinos.