Ab heute Staffel 2 von Love is Blind: Germany bei Netflix streamen: Alle Infos zu den Kandidaten und Folgen

Im letzten Jahr schlug Love is Blind: Germany ein wie eine Bombe, jetzt startet die 2. Staffel bei Netflix. Wir verraten euch alle wichtigen Infos zu Kandidaten, Ausstrahlung und mehr.

Die Netflix-Realityshow Love is Blind ist in den USA bereits seit vielen Jahren ein gigantischer Hit. Deshalb war es nur eine Frage der Zeit, bis auch Deutschland einen eigenen Ableger bekommt. Auch wenn die erste Staffel von Love is Blind: Germany 2025 von einigen Fans hart kritisiert wurde, geht bei Netflix nun die zweite Staffel online. Wann die Folgen online kommen und welche Singles 2026 nach der großen Liebe suchen, gibt es hier in der praktischen Übersicht.

Alle Infos zur Ausstrahlung: Dann könnt ihr die neuen Folgen von Love is Blind: Germany bei Netflix streamen

Love is Blind-Fans können sich auf eine geballte Ladung Reality-Unterhaltung freuen: Netflix veröffentlicht die ersten 8 Folgen direkt am Donnerstag, den 8. Januar 2026. Somit gibt es direkt die Kennenlern-Phase in den Pods und die Flitterwochen zu sehen. Ab dem 15. Januar gibt es dann die große Hochzeitsfolge im zweiten Batch zu sehen.

Diese liebeshungrigen Männer möchten sesshaft werden: Alle Kandidaten von Love is Blind: Germany 2026 im Überblick

15 heiratswillige Singles begeben sich in den Pods auf die Suche nach ihrer Traumfrau, doch wer wird wirklich die große Liebe finden? Was direkt auffällt: Einige der Männer sind bereits etwas älter, wodurch sich ein Durchschnittsalter von ca. 33 Jahren ergibt.

Tobias, 30 Jahre, Songwriter

Slei, 32 Jahre, Fitnesstrainer

Sky, 35 Jahre, Projektplaner

Philipp, 31 Jahre, Pflegefachmann

Nils, 36 Jahre, Regionalleiter bei Versicherung



Niklas, 28 Jahre, Account Manager



Konstantin, 36 Jahre, Eventmanager



Jubriel, 28 Jahre, Store Manager



Jan, 27 Jahre, Jura-Student



Gunnar, 33, IT-Berater



Dustin, 30, Lehrer



Dennis, 30, Immobilienmakler



Daniel, 38, Unternehmer



Andreas, 38 Jahre, Unternehmer

Andi, 42 Jahre, Investmentberater

Diese Single-Frauen hoffen darauf, ihren Mr. Right zu finden: Alle Teilnehmerinnen von Love is Blind: Germany 2026 im Überblick

Die weiblichen Singles sind ein gutes Stück jünger als die Männer. Ihr Durchschnittsalter beträgt 30 bzw. 31 Jahre.

Yasmin, 30 Jahre, IT-Beraterin

Wandi, 28 Jahre, HR-Managerin



Tanja, 31 Jahre, HR-Managerin



Sonia, 35 Jahre, Sozialpädagogin



Simone, 31 Jahre, Software Designerin



Nadja, 33 Jahre, Gründerin Sportstudio

Loan, 26 Jahre, HR-Managerin

Josy, 29 Jahre, HR-Referentin

Jessi, 32 Jahre, Verkaufsleiterin



Ellen, 31 Jahre, Erzieherin



Ceren, 35 Jahre, Marketingmanagerin



Celia, 31 Jahre, Einkäuferin



Bri, 32 Jahre, Studioleiterin Medical Spa



Andrea, 31 Jahre, Pflegefachfrau



Anastasija, 25 Jahre, Kommunikationsspezialistin

Wer moderiert die 2. Staffel von Love is Blind: Germany?

Obwohl die Moderation der ersten Staffel im Netz einiges an Kritik einstecken musste, hat Netflix entschieden, alles beim Alten zu belassen: Das TV-Powercouple Stephanie Brungs und Christian Wackert-Brungs wird gemeinsam durch die Datingshow führen.