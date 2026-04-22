Ab heute streamt ein Abenteuer-Thriller mit Charlize Theron bei Netflix: Aber Achtung, Apex ist viel brutaler, als ihr denkt!

Bei Netflix streamt jetzt der Abenteuer-Thriller Apex, in dem Charlize Theron zur Zielscheibe einer Menschenjagd wird. Aber Achtung, das ist nichts für schwache Gemüter.

Es ist wieder Zeit für einen Überlebenskampf bei Netflix. Vor zwei Wochen musste Phoebe Dynevor während eines Hai-Hurrikans ihr Kind zur Welt bringen, diesmal werden die Survival-Thrills mit einem Oscar-Glanz versehen. Im neuen Abenteuer-Thriller Apex rudert Adrenalin-Junkie Charlize Theron in den australischen Wäldern geradewegs ins Netz eines etwas anderen Predators.

Aber Achtung, Apex ist nicht Charlize Therons Am wilden Fluß oder Auf Messers Schneide! Denn im Gegensatz zu den Abenteuerfilmen mit Meryl Streep und Anthony Hopkins beschreitet der Netflix-Film überraschend garstige Pfade.

Die Grundidee des Netflix-Thrillers habt ihr schon hundertmal gesehen

Davon abgesehen weicht der neue Film von Regisseur Baltasar Kormákur unerwarteten Wendungen verlässlich aus. Am Anfang steht – wie bei Cliffhanger, Fall, Kormákurs eigenem Beast - Jäger ohne Gnade und Hunderten anderer Filme – eine Verlusterfahrung. Unsere Heldin Sasha (Theron) verliert bei einer Kletterpartie ihren Ehemann Tommy (Eric Bana). Anstatt sich der Trauer und potenziellen Schuldgefühlen zu stellen, begibt sie sich auf eine gefährliche Tour durch einen australischen Nationalpark.

Der Trailer für Apex:

Apex - Trailer (Deutsch) HD

Wenn sich Theron mit ihrem Kajak in die nächste Stromschnelle schmeißt, findet der Film tatsächlich aussagekräftige Bilder für Sashas Trauer. Es wird nämlich nicht geredet. Stattdessen schauen wir der großen Charlize Theron in ihrem verbissenen Kampf mit der Natur zu, der eher einer Selbstgeißelung ähnelt. Sobald Sasha wieder in ruhigere Gewässer rudert, wirkt sie fast ein bisschen enttäuscht.

Mit dem Auftritt des verdächtigen Nice Guys Ben (Taron Egerton) verwandelt sich Apex allerdings in einen Menschenjagd-Thriller mit Horror-Elementen. Aus dem Abenteuerfilm wird eine Kreuzung von The Most Dangerous Game und Wolf Creek. Ben gibt Sasha einen Vorsprung, lädt seine Armbrust und das Spiel beginnt.

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Apex lohnt sich vor allem wegen Charlize Theron

Carry-On-Star Taron Egerton darf als menschliches Raubtier mal so richtig durchdrehen, allerdings wirkt Ben wie ein Katalog von Serienkiller-Klischees, ohne je die Faszination eines Francis Dolarhyde aus Roter Drache oder Mick Taylor aus Wolf Creek zu entfalten. Als ob sich die Verantwortlichen darüber bewusst wären, überrascht der Film mit einer grausigen Offenbarung, die Ben bedrohlicher aussehen lassen soll, aber eigentlich nur auf den Magen schlägt. Vielleicht sähe das mit einem Schauspieler von Therons Kaliber in der Rolle des Jägers anders aus.

Übrig bleiben ein paar Survival-Thrills, die Kormákur durchaus effektiv, aber kaum erinnerungswürdig inszeniert. Ich persönlich sehnte mich zwischendurch nach der sicheren Hand eines Jaume Collet-Serra, der in The Shallows ähnlich ausgetretene Story-Pfade beschritten hat. Nur geschieht das in The Shallows mit Empathie und einem Gestaltungswillen, der die Umgebung – Wasser, Haie, Möwen etc. – vollständig dem Überlebenskampf von Blake Livelys Surferin unterordnet. So verwandelt man Klischees in Wundertüten.

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Bei Kormákur ist dagegen weder ein größeres Interesse an den Wäldern und Bergen des Parks noch an den Details von Sashas Skillset zu erkennen, die wilde Flüsse und steile Bergwände besteigt, als wäre sie mit einem Karabiner in der Hand geboren worden.



Apex lohnt sich deshalb vor allem für Charlize Theron, die einen drittklassigen Netflix-Thriller genauso engagiert durchexerziert wie ihren Oscar-Film Monster oder das Action-Meisterwerk Mad Max: Fury Road.

Apex streamt seit dem 24. April bei Netflix.