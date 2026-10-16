Deutschlandpremiere im Stream: Ab heute könnt ihr die neue Thrillerserie mit Yellowstone-Star Kelly Reilly in der ZDF Mediathek ansehen

Ein totes Kind, ein ermittelndes Duo, ein aufkommender Sturm und die malerische Kulisse von Wales. Das sind die Zutaten des Crime-Thrillers Under Salt Marsh, der ab heute kostenlos beim ZDF streamt.

Vermisst ihr zufällig auch das Krimi-Highlight Broadchurch aus dem letzten Jahrzehnt? Oder steht ihr einfach auf stimmungsvolle Krimis aus Großbritannien? Dann solltet ihr das Programm der ZDF Mediathek im Auge behalten, wo heute der neue Crime-Thriller Under Salt Marsh - Tod in den Salzwiesen mit allen sechs Folgen online ging. Die TV-Ausstrahlung erfolgt ab kommendem Sonntag um 22:15 Uhr in Doppelepisoden.

Under Salt Marsh in der ZDF Mediathek: Ein Whodunnit-Thriller aus Wales

Als die ehemalige Ermittlern Jackie Ellis (Yellowstone-Star Kelly Reilly) aus dem walisischen Ort Morfa Halen die Leiche eines achtjährigen Jungen auffindet, der scheinbar ertrunken ist, reißt das alte Wunden auf. Der Fall erinnert sie an ihre vor drei Jahren verschwundene Nichte, die nie ausfindig gemacht wurde. Der Fall, der Jackie ganz nebenbei ihre Karriere gekostet hat. Nun macht sie erneut mit ihrem ehemaligen Kollegen Detective Eric Bull (Rafe Spall) gemeinsame Sache, doch die Zeit läuft. Denn ein anrollender Sturm droht, die letzten brauchbaren Beweise hinwegzuspülen.

Seht hier den Trailer zur Krimiserie Under Salt Marsh:

Die britische Sky Atlantic-Produktion stammt von Claire Oakley, die bereits mit der Serie Culprits und ihrem Film Make Up ein Händchen für Thriller-Stoffe bewiesen hat. Im Vereinigten Königreich ging die Serie im Januar dieses Jahres an den Start und wurde bereits um eine 2. Staffel verlängert, wie die Radio Times im Sommer berichtete. Diese wird dann nicht in der walisischen Küstenstadt, sondern einem schottischen Bergarbeiterdorf spielen und nur einen der zentralen Detectives aus Season 1 zurückbringen.

Ihr seid aufgrund der doch sehr ähnlichen Prämisse und Setting-Beschreibung nostalgisch für das oben erwähnte Broadchurch geworden? Dann haben wir gute Nachrichten für euch: Die Krimiserie mit Olivia Colman und David Tennant streamt ebenfalls kostenlos bei Amazon Prime Video und Pluto TV.

Und falls ihr es im aktuellen Halloween-Monat Oktober doch etwas schauriger mögt und lieber von Crime-Thriller auf Horror umsteigen möchtet, haben wir einen ganzen Podcast voller Serienneustarts für euch aufgenommen:

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Der Herbst 2026 spült uns pünktlich zu Halloween 13 neue Gruselserien ins Streaming-Programm. Wir stellen euch die einzelnen Titel vor und verraten euch, welche Neuheiten sich wirklich lohnen.

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