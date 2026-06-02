Ab morgen bei Netflix: Die beste Fantasy-Reihe aller Zeiten

Netflix liefert uns jetzt schon eines der größten Streaming-Highlights des Sommers. Ab morgen könnt ihr alle drei Teile einer absolut brillanten Fantasy-Reihe schauen, die auf einem Meisterwerk basiert.

Die Verfilmung galt als unmöglich. Nicht zuletzt sind bereits diverse Studios an einer würdigen Umsetzung gescheitert. Als Peter Jackson jedoch Ende der 1990er Jahre konkrete Pläne für eine weitere Adaption von J.R.R. Tolkiens dreiteiligem Fantasy-Epos Der Herr der Ringe einreichte, sollte ein Blockbuster-Wunder geschehen.

Innerhalb von drei Jahren brachte Jackson drei phänomenale Herr der Ringe-Filme ins Kino und begeisterte Millionen. Selbst die größten Kritiker mussten sich eingestehen, dass diese Verfilmungen ein unglaubliches Gefühl für die von Tolkien geschaffene Welt in ihrem gewaltigen Detailreichtum heraufbeschwören.

Jetzt könnt ihr sie bei Netflix streamen.

Große Fantasy-Empfehlung bei Netflix: Der Herr der Ringe

Jacksons Herr der Ringe-Filme sind wahrlich keine Geheimtipps mehr. Dass sie nun auf Netflix aufschlagen, ist dennoch etwas Besonderes. Denn bei dem Streamer konnten wir bisher selten in die Welt von Mittelerde eintauchen. Für gewöhnlich befinden sich die Fantasy-Abenteuer bei Amazon, WOW, RTL+ oder jetzt auch HBO Max.

Die Geschichte von der Herr der Ringe beginnt im Auenland, wo der junge Hobbit Frodo Beutlin (Elijah Wood) einen unscheinbaren Ring von seinem Onkel Bilbo (Ian Holm) erhält. Was er nicht weiß: Es handelt sich um den mächtigen Herrscherring, den der finstere Sauron vor Jahrtausenden geschmiedet hat, um Mittelerde zu unterjochen.

Ehe sich Frodo versieht, befindet er sich auf einer Reise mit acht weiteren Gefährten, um den einen Ring zu vernichten, ehe Sauron seine Kräfte zurückerhält. Wir folgen der Gruppe durch die Lande von Rohan und Gondor bis ins Reich der Schatten: Mordor. Nur hier kann der Ring in den Flammen des Schicksalsbergs zerstört werden.

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Ein Fantasy-Epos, in dem man wirklich alles spüren kann

Der Herr der Ringe ist die wohl epischste Erzählung über Gut und Böse, die je in Form bewegter Bilder eingefangen wurde. Nahtlos gehen die drei Filme ineinander über und trotzdem besitzt jeder seine eigene Identität und Atmosphäre – je nachdem, wo wir uns gerade in diesem riesigen wie prächtigen Mittelerde befinden.

Dieses Eintauchen ist eines der schönsten Geschenke, die uns Jackson mit Der Herr der Ringe gemacht hat. Natürlich kann er nicht jedes Wort von Tolkien übernehmen. Aber die Essenz, die er aus der Vorlage ableitet und in Filmform übersetzt, ist dermaßen dicht, dass man beim Schauen die Welt um sich herum komplett vergisst.

Was Jacksons Trilogie außerdem zu fantastisch macht, ist ihre Zeitlosigkeit in fast jeder Hinsicht. Selbst wenn wir inzwischen diverse CGI-Effekte offensichtlich sind, überzeugt die Wucht der Inszenierung. Nach über zwei Dekaden lässt sich auch für die Zukunft sagen: Wenige Blockbuster werden so gut altern wie die Herr der Ringe-Filme.

Alle Herr der Ringe-Filme bei Netflix:

Wann kommen die Herr der Ringe-Filme zu Netflix?

Ab Sonntag, dem 7. Juni 2026, könnt ihr den langen Weg zum Schicksalsberg auf euch nehmen und euch in drei überlangen Fantasy-Abenteuern verlieren, die in einem absolut epischen Finale münden, von dessen Emotionen man noch lange zehren kann. Der Herr der Ringe ist ein Kraftakt, aber ein extrem lohnenswerter.

In wenigen Wochen können wir sogar direkt schon wieder nach Mittelerde zurückkehren, denn Netflix nimmt Ende des Monats auch den Animationsfilm Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim ins Programm, der vor zwei Jahren im Kino etwas untergegangen ist. Im Streaming-Abo erhält er nun eine zweite Chance.