Ab morgen gibt es bei Disney+ das vielleicht größte Superhelden-Desaster der letzten Jahre

Im Kino ist dieser Film gleich zweimal (!) gefloppt. Jetzt könnt ihr euch die Marvel-Katastrophen bei Disney+ im Abo anschauen. Sie gehört zu einem gescheiterten Universum.

Abseits des Marvel Cinematic Universe entstand in den vergangenen Jahren bei Sony ein weiteres Marvel-Universum, das Antiheld:innen in den Vordergrund rückt, etwa den Vampir Morbius. Der gleichnamige Film entpuppte sich im Kino jedoch als große Enttäuschung, sowohl aus qualitativer als auch aus finanzieller Sicht.

Ob er wirklich so schlecht ist wie sein Ruf, könnt ihr jetzt bei Disney+ überprüfen.

Neu bei Disney+: Jared Leto als blutrünstiger Marvel-Vampir Dr. Michael Morbius

Nachdem wir den schlabbernden Symbionten Venom kennengelernt haben, stellt sich Dr. Michael Morbius (Jared Leto) in Sonys Marvel-Universum vor. Er ist ein renommierter Arzt, leidet allerdings an einer seltenen Blutkrankheit, die ihn körperlich beeinträchtigt. Im Zuge seiner Forschungen versucht er, ein Heilmittel für seine Krankheit zu finden.

Vor keinem Experiment, egal wie gefährlich, schreckt Morbius zurück. Was folgt, ist die Geburtsstunde eines Marvel-Schurken: Der Protagonist der Geschichte transformiert sich in einen blutrünstigen Vampir. Bald stellt sich jedoch heraus, dass er längst nicht die unheimlichste Kreatur ist, die in New York ihr Unwesen treibt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Morbius schauen:

Morbius - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Genau wie bei Venom folgen wir einer Figur, die zwischen Gut und Böse pendelt. Ist Morbius ein missverstandener Held? Oder verwandelt ihn sein unstillbarer Blutdurst in einen Schurken, der nichts als Tod bringt? Trotz dieser spannenden Frage gestaltet sich der Film als austauschbares Superhelden-Abenteuer von der Stange.

Kein Wunder, dass Morbius im Kino durchfiel. Von der Kritik verrissen, vom Publikum verspottet: Das Filmbudget ohne Marketingkosten belief sich auf rund 75 Millionen US-Dollar. Morbius spielte enttäuschende 167 Millionen US-Dollar ein. Zum Vergleich: Venom hat mit seinem ersten Film 850 Millionen US-Dollar eingespielt.

Da Morbius im Internet zur viralen Sensation wurde, sah sich Sony ermutigt, den Film zwei Monate nach seinem ursprünglichen Kinostart nochmal in 1000 Kinos zu bringen. Da floppte Morbius direkt ein zweites Mal, wie Forbes berichtet. Auch danach war Sonys Marvel-Universum kaum ein Hoffnungsschimmer vergönnt.

Außer der Venom-Reihe mit Tom hat in Sonys Marvel-Universum kein Film funktioniert

Auf Morbius folgten mit Madame Web und Kraven the Hunter zwei weitere Versuche, an den Erfolg des Marvel Cinematic Universe anzuschließen. Schlussendlich konnte jedoch nur Venom: The Last Dance überzeugende Box-Office-Zahlen schreiben. Zur Rettung von Sonys Marvel-Universum hat das jedoch nicht gereicht, im Gegenteil.

Zum Weiterlesen: Das ist der neueste Stand zu Sony und Marvel

Inzwischen ist es kein Geheimnis mehr, dass das Franchise gescheitert ist. Was in Zukunft mit den Figuren passiert, steht noch nicht fest. Ausgehend von den jüngsten Berichten ist jedoch davon auszugehen, dass Sony ein komplettes Reboot mit neuem Konzept wagt. Jared Letos Morbius werden wir wohl nie wieder sehen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Januar 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.