3000 Jahre altes Abenteuer-Epos geht bei Amazon Prime weiter: Es überrascht mit Herr der Ringe-Parallelen

Bei Prime startet nächsten Monat die 2. Staffel eines großen Historien-Epos, das einige Parallelen zur Der Herr der Ringe-Serie aufweist. Und auch konkrete Ideen zu Staffel 3 gibt es bereits.

Um Macht, Kriege und Magie geht es nicht nur in der Herr der Ringe-Serie, sondern auch in dem biblischen Epos Das Haus David. Kurz vor Ostern startet damit am 27. März 2026 weltweit die 2. Staffel der Dramaserie bei Prime Video. In Staffel 2 wird die mehr als 3000 Jahre alte Geschichte des jungen Hirten David, der inmitten politischer Intrigen und religiöser Umbrüche zu einer Schlüsselfigur Israels aufsteigt, weitererzählt.

Das Haus David Staffel 2: Vom Hirten zum Krieger

In Staffel 2 steht das Königreich Israel vor dem Zusammenbruch. Die Herrschaft von König Saul (Ali Suliman) bröckelt, während David (Michael Iskander) zwischen Loyalität und göttlicher Bestimmung seinen Weg vom Hirten zum Krieger geht. Mit dem beginnenden Eisenzeitalter verändern sich auch die Formen der Kriegsführung.

Zerbrechende Familien, verbotene Lieben und brüchige Allianzen prägen die Handlung. Der epische Konflikt zwischen Glaube und Macht erinnert dabei in seiner Wucht und Bildsprache nicht selten an die Der Herr der Ringe-Serie. Dazu gehören auch große Schlachten, schicksalhafte Prophezeiungen und innerlich zerrissene Heldenfiguren.

Showrunner wünscht sich Das Haus David Staffel 3

Die Geschichte aus dem Alten Testament spielt etwa 1.000 Jahre vor Christus und erzählt neben biblischen Geschichten auch die reiche Historie Israels. Wie bereits Staffel 1, wird auch Das Haus David Staffel 2 wieder 8 Folgen umfassen.

Hinter der Serie stehen Showrunner Jon Erwin und Jon Gunn, die sich das Konzept gemeinsam mit Dallas Jenkins (The Chosen) ausdachten. Wenn es nach Erwin geht, wird es auch Das Haus David Staffel 3 geben. In einem I nterview auf Instagram erzählte er, dass er die epische Geschichte des jungen David als eine Trilogie erzählen wolle.

Nachfolgend könnte es dann einen größeren Sprung geben, der Davids späteres Leben wiedergibt. Ob Amazon grünes Licht für eine 3. Staffel geben wird, hängt wohl auch von den Zuschauerzahlen der neuen Staffel ab.