Komplett vergessener Abenteuerfilm erobert 18 Jahre nach seinem Start Netflix

David Hasselhoff ist in den Netflix-Charts. Mit einem Abenteuerfilm-Sequel der qualitativ fragwürdigen Art, das aber trotzdem beide Dune-Teile in die Tasche steckt.

Die verblüffende Liebesbeziehung zwischen Netflix-Abonnent:innen und der Anaconda-Abenteuerfilmreihe geht weiter. Nachdem neulich schon Teil 4 aka Anacondas: Trail of Blood die Netflix-Charts stürmte, ist jetzt Teil 3 aka Anaconda: Offspring von 2008 an der Reihe, der mit 2,9 von 10 Punkten sogar noch etwas schlechter bei Moviepilot bewertet wurde.

Anaconda 3 bei Netflix: Das Horror-Abenteuer der CGI-Schlangen geht weiter

Der Wissenschaftler J.D. Murdoch (Herr der Ringe-Star John Rhys-Davies) muss feststellen, dass riesige Schlangen aus seinem Labor entkommen sind. Er finanzierte Forschung, bei der ihnen Drogen verabreicht wurden, die sie aggressiv machten. Nun soll ein Team, angeführt von Hammett (Baywatch-Strandgott David Hasselhoff), die Bestien, die schon mehrere Menschen bei ihrem Ausbruch getötet haben, einfangen. Der Horror nimmt seinen schlängelnden Lauf.

Im Gegensatz zum Originalkultfilm und der Fortsetzung Anacondas: Die Jagd nach der Blut-Orchidee liefen Anaconda 3 und 4 nicht mehr im Kino, sondern wurden als TV-Filme produziert. Danach ging es, ebenfalls im Fernsehen, mit dem Horror-Crossover Lake Placid vs. Anaconda weiter, wo Riesenkrokodile und Riesenschlangen darum buhlen, wer die kreischenden Menschen verschlingen darf. 2025 folgte dann das selbstironische Reboot Anaconda mit Jack Black im Cast.

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An den beiden Netflix-Eigenproduktionen Der Kinderflüsterer und Die Frau ohne Vergangenheit kommt Anaconda 3 bisher nicht vorbei. Es ist aber schon erstaunlich, dass ein Trash-Abenteuer wie dieses angeblich mehr gestreamt wird als beide Teile der gefeierten Dune-Filmreihe, die auch noch nicht lange online ist.