Die Neuauflage einer der größten Abenteuergeschichten ist jetzt komplett im Stream – als 6-teilige Schatzsuche mit Star-Besetzung

Seit heute streamt Die Schatzinsel komplett bei Amazon – eine neue Abenteuerserie inspiriert vom gleichnamigen Literaturklassiker. Buchfans müssen sich auf Änderungen gefasst machen.

Wenn er in seinem Leben nur die Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde verfasst hätte, wäre Robert Louis Stevenson vermutlich trotzdem fester Teil des Literaturkanons. Aber neben vielen anderen Werken hat der 1850 geborene Schotte der Welt auch die wohl bekannteste Piraten-Story überhaupt vermacht: 1883 veröffentlichte er Die Schatzinsel. Das Abenteuer um Jim Hawkins, Long John Silver und den Schatz von Kapitän Flint wurde Dutzende Male verfilmt, mit Filmlegenden wie Orson Welles oder Miss Piggy. Auch die Serien Black Sails und Star Wars: Skeleton Crew wurden von Robert Louis Stevensons Klassiker beeinflusst. Seit Kurzem läuft mit Die Schatzinsel die nächste lose Adaption.

Marvel-Star Hayley Atwell und David Oyelowo spielen in der Abenteuerserie mit

Am 11. Oktober feierte die 6-teilige Serie ihre Premiere in Deutschland beim MGM+ Channel auf Amazon und seit heute streamt die 6-teilige Serie komplett im Angebot des Streamers. Kreiert von Robert Murphy (Gone), ist Die Schatzinsel eine britisch-amerikanische Koproduktion, die mit einigen bekannten Gesichtern aufwartet.

So nimmt Marvel-Star Hayley Atwell als Jim Hawkins‘ Mutter anscheinend eine wesentlich größere Rolle ein als in der Vorlage. Die ikonische Figur der Geschichte ist Long John Silver, in den sich regelmäßig Schauspielgrößen verbeißen. Diesmal darf der Brite David Oyelowo (Selma) ran. Die offizielle Handlungsbeschreibung liest sich wie folgt:

Die Schatzinsel folgt dem Jugendlichen Jim Hawkins (Tom Sweet) und seiner furchtlosen Mutter Bess (Atwell), die in einen tödlichen Wettlauf um den Schatz des berüchtigten Kapitäns Flint hineingezogen werden. Um die Kontrolle kämpfen Long John Silver (Oyelowo) – ein rücksichtsloser Überlebender, der ebenso charmant wie gerissen ist – und Aaron Graham (Jack Huston), ein revolutionärer Spion, der das Gold nutzen will, um die Kolonialmacht zu stürzen.

Während die Serie der Story einige neue Figuren hinzufügt, übernimmt The Boys-Star Tomer Capone die aus der Vorlage bekannte Rolle von Billy Bones, der im Buch ein alter Seewolf mit Verbindung zu Kapitän Flint und seinem Schatz ist. Wer sich eine möglichst werkgetreue Verfilmung wünscht, sollte seine Erwartungen an Die Schatzinsel aber justieren. Vielleicht kommt ja trotzdem eine gelungene Erneuerung der legendären Abenteuergeschichte bei der Adaption heraus. Die bisher schwachen Bewertungen bei der IMDb – 4,6 von 10 Punkten – dämpfen die Hoffnungen allerdings.

Wer also nur hereinschauen will, kann die erste Folge derzeit gratis streamen, sofern man einen Amazon-Account (kein Prime-Abo) hat. Außerdem gibt es die Möglichkeit, bei MGM+ ein siebentägiges Gratis-Abo zu nutzen. Ebenfalls bei Amazon – und zwar bei Lionsgate+ – streamen alle Staffeln des Piratenabenteuers Black Sails. Muppets - Die Schatzinsel und die prägende 50er-Jahre-Verfilmung Die Schatzinsel streamen bei Disney+.

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