In 3 Tagen startet eine Abenteuerserie für die ganze Familie: Sie erfindet eine der größten Sci-Fi-Geschichten aller Zeiten neu

Das gibt es selten: Eine große Abenteuerserie wurde für Disney+ produziert, kommt stattdessen diese Woche ins deutsche Free-TV. Was es damit auf sich hat, erklärt dieser Artikel.

Die Macher der britischen Abenteuerserie Nautilus mussten zwar keine Tiefsee-Reise unternehmen, aber eine kleine Odyssee haben sie trotzdem hinter sich. Die familienfreundliche Neuerfindung von Jules Vernes legendärem Science-Fiction-Roman 20.000 Meilen unter dem Meer wurde 2021 vom Streaming-Dienst Disney+ in Auftrag gegeben, aber zwei Jahre später im Rahmen eines Sparplans aus dem Programm gekickt, wie Deadline meldete. Da waren die Dreharbeiten schon beendet.

Also begann die Suche nach einem neuen Zuhause. In den USA landete die Abenteuerserie bei AMC, in Großbritannien bei Prime Video und in Deutschland haben alle Sparfüchse Glück. Denn Nautilus kommt am Karfreitag ins Free-TV. Außerdem streamt die Serie bereits kostenlos.

In der Abenteuerserie nach Jules Verne tritt Kapitän Nemo gegen böse Imperialisten an

Nemo (Shazad Latif) ist ein indischer Prinz, dem alles genommen wurde. Nachdem er seine Familie und sein rechtmäßiges Erbe verloren hat, gerät er in die Gefangenschaft der Britischen Ostindien-Kompanie. Von Vergeltung getrieben, plant er nun den Widerstand gegen jene Kräfte, die für seinen Ruin verantwortlich sind.

Im Jahr 1857 konstruiert die Ostindien-Kompanie das gewaltige Unterseeboot Nautilus, um ihre militärische Macht zu sichern. Nemo zählt zu den vielen indischen Häftlingen des Kolonialgefängnisses, die unter Zwang an der Fertigstellung des U-Boots arbeiten müssen. Mit der Hilfe loyaler Gefährten schafft er es schließlich, die Nautilus in seine Gewalt zu bringen und den Ausbruch auf den offenen Ozean zu wagen.

Die Kritiken sind bisher überwiegend positiv und versprechen eine Abenteuerserie für die ganze Familie, die die Vorlage von Jules Verne mit ein paar Neuerungen auffrischt. So schreibt Cristina Escobar bei RogerEbert.com :

Wie die Geschichte von Indiana Jones wird auch die von Nemo durch das Entkommen aus Gefahren angetrieben, nicht durch soziale Kommentare (auch wenn diese fest verankert sind). Und das Abenteuer ist packend. [...] Mein Herz klopfte wie wild. Das ist die Magie bewegter Bilder, und sie kommt hier voll zur Geltung, wenn diese sympathischen und attraktiven Charaktere todesmutige Taten körperlicher Stärke und geistigen Scharfsinns vollbringen, um am Leben zu bleiben und schließlich zu triumphieren

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So könnt ihr die Abenteuerserie ab kostenlos streamen und ab Freitag im TV schauen

Nautilus besteht aus zehn Episoden, die seit dem 27. März, ab 10 Uhr in der Mediathek des ZDF zum Streamen bereit stehen. Dafür braucht man weder ein Abo noch einen Account.

Die Serie wird nicht im ZDF ausgestrahlt, sondern bei ZDFneo, und zwar am Karfreitag, dem 3. April, ab 20:15 Uhr.