Abgefahrenes Fantasy-Abenteuer erobert Netflix-Charts: Fans mussten 36 Jahre auf diese Fortsetzung warten

Vor zwei Jahren erschien die Fortsetzung eines absoluten Fantasy-Kultfilms von Tim Burton. Jetzt ist das Sequel mit Jenna Ortega im Netflix-Abo verfügbar und hat bei dem Streamer schon die Charts gestürmt.

Wenige Regisseure stehen mit ihrem Namen so sehr für verspielte Fantasyfilme und morbide-charmante Horror-Visionen wie Tim Burton. Zu seinen größten Schöpfungen zählt unter anderem der Kultfilm Beetlejuice von 1988, in dem der spätere Batman-Star Michael Keaton als wildgewordener, selbsternannter Bio-Exorzist aus dem Totenreich auftritt.

2024 ist dann die langerwartete Fortsetzung Beetlejuice Beetlejuice erschienen, in der Wednesday-Star Jenna Ortega eine Hauptrolle spielt. Das Fantasy-Abenteuer, in dem auch wichtige Stars des Originals wieder vor der Kamera standen, ist jetzt bei Netflix veröffentlicht worden und steht schon auf Platz 4 in den Film-Charts des Streamers.

Neu in den Netflix-Charts: Darum geht es im Fantasy-Sequel Beetlejuice Beetlejuice

In Teil 2 sind über 30 Jahre vergangen, seit Lottergeist Betelgeuse (Keaton) Familie Deetz in Angst und Schrecken versetzt hat. Lydia (Winona Ryder) arbeitet inzwischen als professionelles Medium fürs Fernsehen und muss ihre schwierige Beziehung zu Tochter Astrid (Ortega) unter Kontrolle bekommen. Als Lydias Vater stirbt, kommt die hinterbliebene Familie auf dem damaligen Anwesen zusammen. Hier entdeckt Astrid auf dem Dachboden das Modell der Stadt, das erneut das Tor zum Jenseits öffnet und einen sehr unbeliebten alten Bekannten zurückbringt.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand 30. März 2026):

Es schadet natürlich nicht, vor der Fortsetzung den ersten Beetlejuice-Film gesehen zu haben. Das Sequel funktioniert aber auch eigenständig als unglaublich rasanter Fantasy-Abenteuer-Trip, bei dem sich Burton diesmal noch wilder denn je vor allem in der skurril-überbordenden Welt des Totenreichs austobt.



Die oft bizarren Ideen rasen mit so irrem Tempo an einem vorbei, dass alle Details aus Beetlejuice Beetlejuice fast gar nicht bei der ersten Sichtung zu erfassen sind. Im Netflix-Abo könnt ihr die Fortsetzung dafür jetzt so oft streamen, wie ihr wollt.

Podcast: Was wird Netflix' nächste Serien-Sensation nach Stranger Things?

Nach dem Finale von Stranger Things klafft eine Leerstelle im Netflix-Programm. Welche Serie hat das Potenzial, das nächste Netflix-Phänomen zu werden, das die Massen anlockt?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach einer kurzen Analyse, was Stranger Things zu einem so starken Publikumsmagneten aufsteigen ließ, blicken wir im Podcast auf aktuelle und zukünftige Serien, die der nächste Hit werden könnten.