Abschied von Outlander, The Boys und mehr: Das sind die wichtigsten Serienenden 2026

Egal, ob The Witcher, Outlander oder The Boys: In diesem Jahr müssen wir von einigen liebgewonnenen Serien Abschied nehmen. Doch welchen Serienfinalen fiebern wir am meisten entgegen?

Direkt zu Beginn des Jahres hat sich der Netflix-Hit Stranger Things nach 5 Staffeln verabschiedet und unter Fans unterschiedliche, aber vor allem starke Gefühle ausgelöst. Doch welche Gefühlsstürme müssen Serienjunkies 2026 noch durchstehen? Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber blicken wir voraus auf die wichtigsten Serienfinales, die in den kommenden Monaten bei Netflix, Amazon & Co. zu sehen sind.

Von The Boys bis The Witcher: Diese 12 Serien verabschieden sich 2026

Ein besonders tränenreiches Ereignis verspricht das Finale der Fantasyserie Outlander zu werden, das Anfang Mai die epische Zeitreise-Geschichte um Jamie und Claire nach insgesamt 101 Episoden abschließen wird. Nicht weniger emotional wird sicher der womöglich endgültige Abschied von The Walking Dead-Urgestein Daryl Dixon nach 16 Jahren.

Welches wird das größte Serienfinale, das in diesem Jahr für Gesprächsstoff sorgen wird? Dieser Titel geht zweifelsfrei an Amazons beliebte Superhelden-Satire The Boys. Wenn Homelander und Billy Butcher zum finalen Duell antreten, steht nämlich das Ende eines der bedeutendsten Serien-Hypes der letzten Jahre bevor.

Insgesamt 12 kommende Serienfinale nehmen wir im Podcast genauer unter die Lupe und prüfen, ob diese Titel ein Abschied-Ereignis versprechen, dem man unbedingt beiwohnen muss:

