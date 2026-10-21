Absolute Netflix-Sensation: Spider-Man Brand New Day landet schon in Kürze im Streaming-Abo

Vor gerade einmal drei Monaten ist Spider-Man: Brand New Day im Kino gestartet und jetzt steht die Sensation fest: Er kommt zu Netflix. Und zwar nicht nächstes Jahr, sondern schon sehr bald.

Dann startet Spider-Man: Brand New Day bei Netflix

Spider-Man: Brand New Day hat seit dem Kinostart am 29. Juli einen Erfolg nach dem anderen gefeiert und hält sich nun wacker in der Topliste der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Ein solcher Hit setzt offenbar sämtliche Regeln für Filmveröffentlichungen außer Kraft, denn er wird

Wie aus einer Pressemitteilung zu den November-Starts von Netflix hervorgeht, wird Spider-Man: Brand New Day am 28. November 2028 beim Streamer landen. Damit sind zwischen Kinostart und Veröffentlichung im Streaming-Abo ziemlich genau vier Monate vergangen. Das gab es bei einem Film dieser Größe so gut wie noch nie.

Schaut hier den Trailer zu Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Warum ist die schnelle Veröffentlichung bei Netflix so ungewöhnlich?

Normalerweise erscheint ein Blockbuster von Spider-Man 4-Dimensionen etwa anderthalb bis zwei Monate nach Kinostart als VOD-Version im Stream – er kann nun also bei Amazon und Co. gekauft oder geliehen werden. Erst Monate, manchmal sogar Jahre danach wird er dem Sortiment eines Streaming-Abos auf Netflix oder Amazon Prime Video hinzugefügt.

Das hat vor allem damit zu tun, dass die Studios die Auswertungsfenster für Kinos und VODs maximal auszureizen suchen. Mit anderen Worten: Wer Spider-Man: Brand New Day im Netflix-Abo haben kann, wird ihn nicht mehr für 15,99€ bei Amazon kaufen. Und der Gang ins Kino, sei er zu diesem Zeitpunkt auch nur noch hypothetisch, hätte sich für die meisten dann auch erledigt.

Dass Spider-Man: Brand New Day also gute vier Wochen nach Kinostart bei Netflix landet, ist das Resultat eines ungewöhnlichen Deals mit dem Studio Sony: Bereits im Januar 2026 berichtete Deadline von einer 7 Milliarden schweren Vereinbarung zwischen beiden Parteien, nach denen Sony-Produktionen nach Kino und VOD-Fenster exklusiv bei Netflix erscheinen sollen. Die Geschwindigkeit, mit der sich der Abo-Zeitraum in diesem Fall geöffnet hat, ist dennoch einzigartig.

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