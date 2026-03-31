Absoluter Fantasy-Kult meldet sich zurück: Der neue Trailer zu Masters of the Universe entfesselt Kampf zwischen He-Man und Skeletor

Ein neuer Fantasy-Realfilm um den kultigen He-Man und seine Masters of the Universe steht in den Startlöchern. Der erste lange Trailer gewährt einen umfangreichen Einblick in die heiß erwartete Rückkehr.

Die Animationsserie He-Man, die 1983 erstmals über die TV-Bildschirme flimmerte, ist heute absoluter Fantasy-Kult. Die erste Realverfilmung Masters of the Universe von 1987 reiht sich dicht dahinter ein. Jetzt kehrt der ikonische Muskelmann mit seiner Bande aus übernatürlich begabten Held:innen zurück, um dem Superschurken Skeletor erneut die Stirn zu bieten. Wie das im Jahre 2026 aussieht, enthüllt der ausführliche Trailer.

Seht hier den langen Trailer zu Masters of the Universe:

Masters of The Universe - Trailer (English) HD

He-Man kehrt zurück: Darum geht's in der Masters of the Universe-Neuverfilmung

Masters of the Universe dreht sich um den jungen Prinz Adam, der vor Jahrzehnten mit einem Raumschiff auf die Erde geschickt wurde, um vor den Gefahren auf seinem Heimatplaneten Eternia beschützt zu werden. Als erwachsener Mann findet er mit seinem Schwert den Weg zurück nach Hause, wo er es an der Seite treuer Verbündeter gegen den finsteren Skeletor aufnehmen muss. Dafür muss er jedoch sein Schicksal als mächtigster Mann des Universums annehmen – und zum legendären He-Man werden.

Die Hauptrolle des He-Man übernahm Nicholas Galitzine, der für die Romanzen Purple Hearts, Als du mich sahst und Royal Blue bekannt ist. Zuvor war unter anderem Netflix-Star Noah Centineo (To All The Boys I've Loved Before) für die Rolle vorgesehen, der nach mehreren Drehverschiebungen jedoch aus dem Projekt ausschied.

Neben Galitzine sind mitunter Camila Mendes (Riverdale) als Kriegerin Teela und Idris Elba (Luther) als Man-At-Arms zu sehen. Die Rolle von Skeletor wird von Jared Leto (Morbius) verkörpert. Für die Inszenierung zeichnet Travis Knight verantwortlich, der zuvor etwa bei Bumblebee und ParaNorman Regie führte.

Wann kommt Fantasy-Blockbuster Masters of the Universe?

Allzu lange müssen wir uns nicht mehr gedulden, bis wir den neuen Masters of the Universe auf der großen Leinwand erleben dürfen. Der Fantasy-Kracher startet hierzulande am 4. Juni 2026 im Kino.

Auf welche Fantasyfilme ihr euch dieses Jahr noch freuen dürft, lest ihr in dieser Übersicht. Was in der Serienwelt so los ist, hört ihr dagegen in unserem Podcast:

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