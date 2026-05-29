Absoluter Geheimtipp heute im TV: Nach diesem berührenden Film braucht ihr eine lange Umarmung

Bei den Filmfestspielen in Cannes brachte dieser Film ganze Kinosäle zum Heulen. Heute Abend könnt ihr das tieftraurige Coming-of-Age-Drama im Fernsehen schauen.

Ein absolut zerstörerischer Film, bei dem es nicht schaden kann, wenn man ihn zu Hause allein auf der Couch schaut. Denn Close wird euch garantiert zum Weinen bringen.

Das Drama um eine Jungenfreundschaft des belgischen Regisseurs Lukas Dhont läuft heute Abend um 00:45 Uhr auf Arte und ist nicht nur visuell interessant, sondern auch emotional überwältigend. Wenn ihr es zu so später Stunde nicht mehr schafft, einen ganzen Film zu schauen, findet ihr hier alle Streaming-Optionen zu Close.

TV-Tipp: Darum geht es im emotionalen Jugend-Drama Close

In Close geht es um eine außergewöhnliche Jungenfreundschaft zwischen zwei 13-Jährigen. Léo (Eden Dambrine) und Rémi (Gustav De Waele) sind beste Freunde, seitdem sie denken können. Sie teilen alles miteinander, verstehen sich gegenseitig so gut wie sonst niemand auf der Welt und wenn einer der beiden mal nicht einschlafen kann, weil die Gedanken im Kopf zu sehr herumwirbeln, beruhigt ihn der andere und sie schlafen eng umschlungen ein.

Ob das zwischen ihnen rein freundschaftlich oder romantisch ist, bleibt unausgesprochen. Bis Léo und Rémi auf eine neue Schule kommen und wegen ihrer engen Bindung zueinander gehänselt und wegen ihrer Sexualität gelöchert werden. Léo will von den anderen Jungs, die immer nur über Sport und niemals über Gefühle sprechen, aber unbedingt ernst genommen werden. Also schiebt er Rémi immer weiter von sich weg – bis er seinen Freund schließlich unwiederbringlich verliert und irgendwie mit dem riesigen Loch in seinem Herzen umgehen muss.

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Close ist ein filmischer Schlag in die Magengrube – und sorgt für laut schluchzende Kinosäle

Close hat ausdrucksstarke Bilder und beeindruckende schauspielerische Leistungen – insbesondere von den beiden jugendlichen Protagonisten. Der Film widmet sich elementaren Fragen nach Trauer und Schuld, denen man sich selbst nie stellen will, und ist dabei zu gleichen Teilen subtil und überdeutlich. Ein Bilder- und Emotionsrausch, der nicht alles richtig macht, aber etwas schafft, was andere, womöglich besser strukturierte und durcherzählte Filme nicht immer schaffen: das Publikum an den Rand eines emotionalen Zusammenbruchs bringen.

Als der Film bei den Filmfestspielen in Cannes 2022 zum ersten Mal einem Publikum gezeigt wurde, wurde das laute Schluchzen im Saal Teil des Soundtracks. Dutzende wischten sich noch auf dem Weg nach draußen die Tränen aus den Augen. Bei der Preisverleihung am Ende des Festivals teilte sich Close den prestigeträchtigen Großen Preis der Jury mit Stars At Noon. Darüber hinaus wurde er bei den Oscars als Bester internationaler Film nominiert.

Close ist ein besonderer Film über eine zerbrochene Freundschaft und ein kaputtes Leben. Kein Film für jeden – aber genau deswegen so intensiv, besonders und unbedingt sehenswert.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Januar 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.