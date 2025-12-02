Absoluter Horror-Geheimtipp bekommt Fortsetzung nach 6 Jahren: Erste Bilder enthüllen riesiges Star-Aufgebot

Ready Or Not war die Horror-Überraschung schlechthin aus dem Jahre 2019. Mittlerweile sind sechs Jahre vergangen und es gibt endlich erste Bilder von der Fortsetzung.

Mit Ready or Not - Auf die Plätze, fertig, tot ist dem Regie-Duo Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett ein echter Überraschungserfolg gelungen. Der Film konnte sich über die Jahre unter Horrorfans einen echten Ruf aufbauen und ist mittlerweile ein richtiger Geheimtipp. Sechs Jahre später gibt es nun endlich erste Fotos von der langersehnten Fortsetzung.

Die ersten Fotos aus Horror-Fortsetzung Ready or Not 2 sind da

In Ready or Not wird die Geschichte von dem Brautpaar Grace (Samara Weaving) und Alex (Mark O'Brien) erzählt. Geheiratet wurde auf dem Anwesen von Alex' Eltern und am Hochzeitsabend muss einer alten Familientradition nachgegangen werden, bei der die Braut ein zufälliges Spiel für den Abend auswählen muss. Grace hat jedoch Pech, denn das zufällig ausgewählte Spiel ist Verstecken und somit endet ihre Hochzeitsnacht in einer tödlichen Jagd.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für Ready Or Not 2 wird Weaving in der Rolle der Grace zurückkehren, die sich erneut mit einem blutigen Versteckspiel konfrontiert sieht. Besonders interessant sind jedoch die vielen Neuzugänge in der Besetzung. Auf den frisch veröffentlichten Fotos kann man einen ersten Blick auf Elijah Wood (Herr der Ringe), Sarah Michelle Gellar (Buffy), Shawn Hatosy (The Faculty) und Regie-Legende David Cronenberg in ihren Rollen erhaschen.

Inszeniert wird der Film wieder von Gillet und Olpin, die auch die letzten beiden Scream-Fortsetzungen inszeniert haben. Für Scream 7 unter einer anderen Regie ist vor kurzem endlich ein erster Trailer erschienen.

Wann und wo kann man Ready or Not 2 sehen?

Fans des ersten Teils müssen sich nun gar nicht mehr so lange auf die Fortsetzung gedulden, da diese hierzulande schon am 9. April 2026 in den deutschen Kinos starten soll.