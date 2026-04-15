Absoluter Horror-Geheimtipp: Dieser Rachetrip eines Geistermädchens schockt mit Ekel und wahnwitzigen Ideen

Ein Rachegeist und eine obsessive Stalkerin stellen das Genre des J-Horrors auf den Kopf. In Mag Mag bleibt kein Auge trocken – wenn es nicht vorher aus der Augenhöhle ploppt.

In den späten 1990er Jahren und den frühen 2000ern fanden Horrorfans sie unheimlich hinter jeder Ecke stehen: japanische Geistermädchen mit langen schwarzen Haaren, die ihren Opfern bis zum Tod nachstellen. Doch Ring-Mädchen Sadako und The Grudge-Geist Kayako haben längst ausgedient: Jetzt ist Mag Mag an der Reihe.

Bei den diesjährigen Fantasy Filmfest Nights 2026 läuft die japanische Horrorkomödie im Programm. Der Debütfilm von Komikerin Yuriyan Retriever (bekannt aus der Netflix-Serie The Queen of Villains) überrascht als ungemein unterhaltsamer Geheimtipp für Horrorfans und liebevoll durchgeknallte Hommage an das japanische Geistergenre.

Mag Mag entfesselt eine Horror-Legende der obsessiven Liebe

Sie ist zwei Meter groß, trägt ein ranziges rosa Kleid und schwarze zottelige Haare verbergen ihr Gesicht. Mag Mag lautet der Name dieser unheimlichen Geistererscheinung, deren Liebesbekundung absolut tödlich ist. Sobald sie einen neuen Schwarm auserkoren hat, wird sie nur für diesen sichtbar und verfolgt ihn auf Schritt und Tritt in den Wahnsinn – oder in den Tod, wenn sie sich die Augäpfel ihrer Beute einverleibt.

Auch der attraktive Kunststudent Hiroshi zählt zu den zahlreichen Opfern des liebestollen Phantoms, was dessen quicklebendiger Stalkerin Sanae (Sara Minami) überhaupt nicht schmeckt. Sie ist stinksauer und beginnt der Geisterlegende auf den Grund zu gehen, um sich für den Tod ihres Angebeteten zu rächen. Und bald wird klar: Die obsessive Sanae ist vielleicht noch wahnsinniger als die augenfressende Mag Mag.

Schaut hier den Trailer zur Horror-Comedy Mag Mag:

Mag Mag - Trailer (englische UT) HD

Anstatt eine geradlinige Story zu erzählen, die paranomale und lebendige Stalkerin auf Kollisionskurs führt, wählen Regisseurin Yuriyan Retriever und Drehbuchautor Eisuke Naitô einen episodischen Ansatz, der Mag Mag fast schon wie eine Miniserie wirken lässt. Die einzelnen Kapitel, die am Ende clever zusammengeführt werden, widmen sich dabei meist den ausnahmslos männlichen Opfern des Rachegeists, die ihr grausiges Schicksal größtenteils verdient haben.

Auch wenn Mag Mag auf den ersten Blick bekannten Genrepfaden zu folgen scheint, wenn sich beispielsweise das tragische Schicksal einer gemobbten Schülerin hinter dem Spuk eröffnet, hat der Film doch einige Überraschungen auf Lager. Mit jeder neuen Vignette entfalten sich neue wahnwitzige und teils auch berührende Wendungen, die bekannte Muster des J-Horrors auf den Kopf stellen.

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Ein Liebesbrief an J-Horror mit reichlich Ekel und Spaß

Mit Mag Mag erschafft Retriever sich ihre eigene abgedrehte Comedy-Version eines J-Horrorfilms, der zugleich Hommage an japanische Geisterklassiker und besonders Takashi Shimizus Ju-On-Filme ist, aber auch bekannte Genremuster und Erwartungshaltungen auf schräge Weise dekonstruiert. So ersetzt der Film die depressive Grundstimmung seiner Vorbilder durch Skurrilitäten und herrlichen Humor, ohne dabei auf beklemmende und unheimliche Momente zu verzichten.

Natürlich ist die Geschichte um Liebe, Obsession und Rache längst keine so radikale Genrespielerei wie der japanische Zombie-Hit One Cut of the Dead. Dafür gelingt der Spagat zwischen Horror und Humor aber treffsicher. Schon von der ersten Szene an, wenn ein verfluchter Schüler wild pinkelnd ins Jenseits geschickt wird und sich der Filmtitel aus laufendem Urin formt, ist klar, dass sich Mag Mag keiner derben Idee zu schade ist.

Egal ob wild gestikulierende Schamanen, blutbespritzte Grundschulkinder oder Sanaes völlig bekloppter Stalkingwahnsinn: Der bitterböse Humor von Mag Mag lässt garantiert kein Auge trocken. Der Horror setzt hingegen vor allem auf genüsslichen Ekel, wenn der Rachegeist seine Opfer mit fließendem Spiechel abschleckt, Augäpfel herausquellen oder sich auch mal ein krausiges Haarbüschel im Curry wiederfindet.

Ganz ohne Makel ist Mag Mag allerdings nicht. Der Film zieht sich über die stolze Laufzeit von 113 Minuten mit seiner Kapitelstruktur unnötig in die Länge, wird dank etlicher kurioser Momente und Ekel-Schocks aber nie langweilig. Auch denkt das Drehbuch die vielen thematischen Ideen und feministischen Ansätze nie konsequent zu Ende. Erwartet also keinen Horror mit Tiefgang, sondern verliebt euch gemeinsam mit Mag Mag obsessiv in diesen schrillen wie schaurigen J-Horror-Trip.

Mag Mag läuft am 18. und am 25. April 2026 in sieben deutschen Städten auf den Fantasy Filmfest Nights. Einen regulären deutschen Starttermin im Kino, Heimkino oder Stream hat der Film darüber hinaus noch nicht erhalten.

