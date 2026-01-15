Absoluter Mega-Star ist bei Harry Potter-Serie dabei: Wer ihn nicht kennt, war noch nie im Kino

Einer der größten Stars der Kino-Landschaft wurde jetzt für die Harry Potter-Serie bestätigt. Fans werden ihn aus unzähligen Filmen der letzten 30 Jahre kennen.

Die Harry Potter Serie wächst langsam, aber sicher zu einem Epos heran. Das bezeugt jetzt auch ein Neuzugang, bei dem so gut wie jeder Film-Fan aufhorchen wird: Hans Zimmer übernimmt den Soundtrack der Serie.

Hans Zimmer wird Harry Potter-Soundtrack komponieren: Was können Fans erwarten?

Wie Variety berichtet, werden Zimmer und sein Kollektiv Bleeding Fingers Music den Soundtrack der Serie komponieren. Zum Komponist:innen-Kollektiv gehören unter anderem Kara Talve (The Tattooist of Auschwitz) und Anze Rozman (Faszination Weltall).

Laut Bericht wird der Soundtrack die Musik der Filme aufgreifen und "ehren", aber auch "neu denken". Zimmer selbst erklärte:

Die Verantwortung ist etwas, das ich, Kara Talve und Anze Rozman nicht auf die leichte Schulter nehmen. Magie umgibt uns alle, oft außer Reichweite, aber genau wie bei Harry Potter muss man einfach danach suchen. Mit diesem Score [einem eigens für einen Film komponierten Soundtrack] hoffen wir, das Publikum ein klein wenig näher an [die Magie] heranzuführen, aber auch das zu ehren, was vor [uns] kam.

Hans Zimmer gilt dank seiner Arbeit an Filmen wie Gladiator, Fluch der Karibik, Inception, Interstellar oder Dune als Komponistenlegende des Filmgeschäfts. Aber auch er hat eine Mammutaufgabe vor sich: Pro Buch soll eine Staffel der Serie verfilmt werden – es ist Arbeit, die ihn und seine Mitkomponist:innen auf Jahre hinaus beschäftigen wird.

Wann kommt die Harry Potter-Serie nach Deutschland?

Die Harry Potter-Serie soll im Laufe des Jahres 2027 erscheinen. Als deutsche Streaming-Heimat kommt sowohl HBO Max als auch Netflix in Frage.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

