Absoluter NCIS-Schock: Hauptfigur stirbt in 500. Folge – sie war 19 (!) Jahre dabei

In den USA wurde gerade die 500. Folge Navy CIS als großes Jubiläum ausgestrahlt. Eine langjährige Figur hatte aber wenig zu feiern, denn sie hat die Folge nicht überlebt.

Seit 2003 gehört Navy CIS zu den beliebtesten Krimiserien überhaupt. Das heißt aber nicht, dass sich Fans ewig an liebgewonnene Figuren klammern können. In den USA wurde am Dienstagabend die bereits 500. Folge der Serie ausgestrahlt, die gleichzeitig den Tod einer Stammfigur markierte.

Wer nicht gespoilert werden will, ist an dieser Stelle also ausdrücklich vor dem Weiterlesen gewarnt!

Fast 20 Jahre dabei: NCIS-Hauptfigur ist in Staffel 23 gestorben

Wie unter anderem Variety berichtet, ist in der aktuellen 13. Folge von NCIS Staffel 23 niemand Geringeres als Direktor Leon Vance gestorben, der seit 2007 von Rocky Carroll gespielt wurde. Der Star war so insgesamt 18 Staffeln lang an Bord der Serie und verkörperte eine Stammfigur.

In der Episode mit dem Originaltitel "All Good Things" wird die NCIS-Spezialbehörde vom Verteidigungsministerium geschlossen. Vance unterstützt sein Team sofort und schafft es, dass seine Truppe doch weiterarbeiten darf. Für den Direktor endet die Folge trotzdem tragisch, denn die Hauptfigur wird plötzlich von einem korrupten Agenten erschossen. In einer Art Traumsequenz empfängt der junge Ducky (Adam Campbell) den Charakter dann noch im Himmel.

Im Interview mit TV Insider sprach NCIS-Produzent Steven D. Binder über die schockierende Wendung der Folge:

Einerseits ist NCIS eine skurrile, charakterbasierte Krimiserie. Andererseits stand aber auch immer viel auf dem Spiel, was sich vielleicht am besten in dem zeigt, was Agent Todd [Sasha Alexander] im Finale der [aktuellen] Staffel widerfahren ist. Es ist nie leicht, sich von unseren Charakteren zu verabschieden, aber wir wollten Rocky und sein Vermächtnis in der Serie so gut wie möglich ehren – in diesem Fall, indem wir sein Leben gaben, damit seine Behörde weiterbestehen konnte.

Der Star selbst stand auch von Anfang an hinter der Idee, dass seine Stammfigur in Folge 500 der Serie sterben würde. Gegenüber TV Insider sagte Carroll:

Mir wurde im Grunde gesagt, dass das Studio und der Sender etwas wirklich Spektakuläres, etwas Großes planten, etwas, das die NCIS-Fangemeinde und die gesamte Community schockieren würde. … Als sie mir dann die gesamte Handlung und die Geschichte erzählten, dachte ich ganz ehrlich: 'Das ist wirklich eine großartige Geschichte. Es wird eine fantastische, schockierende Geschichte.'

Wann und wo ist die Jubiläumsfolge von Navy CIS in Deutschland zu sehen?

Bis NCIS-Fans die Jubiläumsfolge in Deutschland zu sehen bekommen, wird noch etwas Zeit vergehen. Hierzulande wurden bislang sechs Folgen von Staffel 23 bei Sat.1 ausgestrahlt. Parallel sind die aktuellen Episoden auch bei Joyn+ im Streaming-Abo oder unter anderem bei Amazon Prime Video mit Zusatzkosten abrufbar. Folge 13 mit dem Schock-Ereignis ist also noch einige Wochen entfernt.

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