Absoluter Sci-Fi-Meilenstein bei Amazon Prime: Er baut eine unfassbar packende Welt auf und verbiegt euch das Hirn

Amazon Prime heißt uns willkommen: Willkommen im Wahnsinn. Willkommen in einer Welt, die euch durchkaut und ausspuckt. Willkommen in der Zukunft. Unser Sci-Fi-Tipp.

Diese beängstigende Zukunftsvision sollte sich fremd, fern und völlig überzogen anfühlen. Glücklicherweise tut sie das auch. Doch die kleinen realen Kerne im Herzen des Surrealismus treffen hart. Nur eines bewahrt uns davor, wahrhaftig wahnsinnig zu werden: der unvergleichliche Sinn für schwarzen Humor und beeindruckende Bilder, den der Regisseur mitbringt. Schließlich ist er nicht umsonst Teil einer legendären Truppe.

Terry Gilliam brachte bei Monty Python schon immer das gewisse Etwas an durchgeknallter Bildsprache mit. Aliens in Nazareth. Animierte Monster. Mit seinem einzigartigen Blick setzte Gilliam der Aussicht auf eine düstere Zukunft in den 1980er Jahren ein filmisches Monument: Brazil. Die zugleich verstörend reale und faszinierend unwirkliche Sci-Fi-Vision könnt ihr bei Amazon Prime im Abo streamen.

Sci-Ti-Tipp bei Amazon Prime: In Brazil lehnt sich ein einfacher Bürokrat gegen ein krankes System auf

Sam Lowry (Jonathan Pryce) ist ein kleines Rädchen im System. Er arbeitet in der Informationszentrale für einen Überwachungsstaat, der Bürokratie in einen Krieg verwandelt hat. Eigentlich können Sams Handlungen nicht sonderlich viel ausrichten – denkt er. Bis durch einen Fehler seinerseits eines Tages ein Unschuldiger verhaftet und hingerichtet wird.

Sam ist entsetzt und versucht, seinen Fehler irgendwie wieder gut zu machen. Die Begegnung mit der Witwe des Toten schockiert ihn. Sie führt ihn aber auch in die Arme einer Frau (Kim Greist), die ihm zuvor schon in seinen Träumen begegnet ist. Sofort setzt er alles daran, sie kennenzulernen. Zusammen mit ihr könnte er das System ausspielen. Ein besseres Leben steht in Aussicht – doch der Weg dahin ist ein lebensgefährlicher.

Der Sci-Fi-Albtraum Brazil bei Amazon Prime ist grausam aktuell, grandios lustig und genial surreal

Brazils Kern hat, wie so viele Dystopien, nicht an Aktualität verloren. Dass der Film keine Instant-Depressionen auslöst, liegt an Gilliams fantastischer visueller und hirnverbiegender Vision. Denn die Welt von Brazil ist inhaltlich gemein real – aber optisch und in ihrem Humor so wunderbar, beeindruckend verdreht.

Auch nach über vier Jahrzehnten sind die Bilder, Sets und Kostüme in Brazil immer noch eine Meisterleistung, die keinen Tag gealtert scheint. Und nichts davon sieht aus, als hätte man es auf diesem Planeten gedreht. Zwischen brutalistischen Gebäudemonstern, verchromten Faschistenuniformen und dem gesamten Lüftungsschlauchvorrat der USA 1985 verlieren wir uns mit jeder Sekunde mehr.

Brazils Zukunft verschluckt uns und zerkaut unser Hirn in bester Fiebertraum-Manier wie Tutti Frutti-Hubba Bubba. Nie passiert, was logisch erscheint. Wenn etwas verrückt wirkt, wird es garantiert noch verrückter. Gleichzeitig stecken in vielen Szenen böse, aber irre komische Seitenhiebe auf echte Schrecken, sodass man trotzdem nicht anders kann, als weiterzuschauen. Es gibt einfach keinen zweiten Film wie Brazil.

Auch bei Prime: Dieser Sci-Fi-Thriller bringt euch um den Verstand

Wer das noch nie erlebt hat, sollte es vielleicht nachholen – mit Brazil im Streaming-Abo bei Amazon Prime.

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