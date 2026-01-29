Achtsam Morden bekommt Staffel 3 – aber ein großes Netflix-Problem steht der Serie bevor

Die Zukunft eines der größten deutschen Netflix-Hits ist gesichert: Neben dem Starttermin für Achtsam Morden Staffel 2 gibt es jetzt auch für Staffel 3 grünes Licht. Aber ist damit Schluss?

Achtsamkeit, Mafiaclans und eine Mordserie unter einen Hut zu bringen, ist nicht ganz einfach. Anwalt Björn Diemel (Tom Schilling) will es trotzdem schaffen. Und hat dazu jetzt auch alle Zeit der Welt: Netflix hat jetzt nicht nur enthüllt, wann Staffel 2 von Achtsam Morden erscheinen soll, sondern auch den Startschuss für Staffel 3 gegeben.

Wann kommen Achtsam Morden Staffel 2 und 3 zu Netflix?

Wie Netflix kürzlich beim What Next?-Event in Berlin bekannt gab, wird Achtsam Morden Staffel 2 ab dem 28. Mai 2026 zu sehen sein. Wann Staffel 3 erscheinen soll, ist noch nicht bekannt. Da zwischen den beiden ersten Staffeln gute anderthalb Jahre vergingen, rechnen wir ab Ende 2027 mit der 3. Runde.

Schaut hier das erste Video zu Achtsam morden Staffel 2:

Achtsam Morden - S02 Produktions-Teaser (Deutsch) HD

Wird Achtsam Morden mit Staffel 3 enden?

Mit der 3. Staffel wird Achtsam Morden allerdings eine Art Bruchpunkt der Netflix-Politik erreichen: Viele beliebte Serien kamen über Staffel 3 nicht hinaus. Egal ob Marvel's Daredevil, Santa Clarita Diet oder kürzlich ein sehr beliebtes Sci-Fi-Spektakel: Der Streamer hat gnadenlos die Axt angesetzt, im Einzelfall selbst nach großen Cliffhangern.

Steht Achtsam Morden also dasselbe Schicksal bevor? Am Ende werden die Zahlen der Serie entscheiden. Betrachtet sie Netflix weiterhin als Erfolg, wird es den Krimispaß fortsetzen. Allerdings steigen mit den Staffeln in der Regel auch die Kosten für die Produktion, während der Abschluss neuer Streaming-Abonnements im Vergleich eher sinkt. Die Hürden für einen Hit erhöhen sich.

Achtsam Morden dreht sich um den Anwalt Björn Diemel (Schilling), der nach einem Achtsamkeits-Seminar damit beginnt, Stressfaktoren in seinem Leben zu eliminieren – etwa seinen Mandanten, den Mafiaboss Dragan (Sascha Alexander Gersak). Mehrere mental erholsame Morde später hat Diemel die Verbrechergeschäfte selbst übernommen und muss sich vor der Polizei hüten.