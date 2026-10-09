Heute startet ein neuer Action-Blockbuster weltweit im Stream, der nicht nur Fast & Furious-Fans glücklich macht

Auf den nächsten Fast & Furious-Film müssen wir noch lange warten. Apple TV versorgt uns dafür jetzt schon mit einem Action-Blockbuster, bei dem Autos eine entscheidende Rolle spielen.

Eine Zeit lang sah es so aus, als wäre die Fast & Furious-Reihe unbesiegbar. Jeder Film wurde größer und erfolgreicher als sein Vorgänger, doch dann geriet das Franchise ins Schleudern und ist völlig von der Bahn abgekommen. Seit dem Cliffhanger von Fast & Furious 10 steht die Autosaga still und die Zukunft ist ungewiss.

Wenn es euch nach übertriebener Action, Geschwindigkeit und Adrenalin dürstet, müsst ihr jedoch nicht vergeblich auf ein Update aus dem Fast & Furious-Universum warten. Apple TV hat in den vergangenen Jahren einen ähnlich gelagerten Blockbuster in Stellung gebracht, der heute im Stream an den Start geht: Matchbox: Der Film.

Matchbox: Der Film macht Fast & Furious Konkurrenz

Wie es der Titel erahnen lässt, handelt es sich bei Matchbox: Der Film um die Adaption der gleichnamigen Marke aus dem Hause Mattel. Der US-amerikanische Spielzeughersteller war dieses Jahr bereits mit Masters of the Universe auf der Leinwand vertreten und landete 2024 einen der größten Kinoerfolge überhaupt: Barbie.

Jetzt brausen die Matchbox-Autos durch die Gegend und füllen die klaffende Lücke, die Fast & Furious hinterlassen hat. Die Geschichte des Films dreht sich um eine Gruppe Kindheitsfreund:innen, deren Leben auf den Kopf gestellt wird, als ihr einstiger Anführer in ihre Kleinstadt zurückkehrt und für einiges an Trubel sorgt.

Denn Sean (John Cena) arbeitet jetzt für die CIA. Ehe sich Aimee (Jessica Biel), Ted (Arturo Castro), Charmaine (Teyonah Parris) und Crosby (Sam Richardson) versehen, sind sie Teil einer streng geheimen Undercover-Mission, bei der es um nichts weniger als die Rettung der Welt geht. Es folgt eine Verfolgungsjagd rund um den Globus.

Besonders John Cena kennt sich mit dieser Art von Filmen aus. Nicht nur spielte er auch in den letzten beiden Fast & Furious-Filmen mit; überlebensgroße Auto-Action kennt er auch aus Bumblebee. Zuletzt war er außerdem in der Actionkomödie Heads of State, die mit einem ähnlichen Vibe wie Matchbox: Der Film daherkommt.

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Der Matchbox-Film kommt von einem Action-Experten

Inszeniert wurde der Film von Sam Hargrave, der sich mit Action bestens auskennt. Nicht nur fungierte er bei zahlreichen Blockbustern als Stuntkoordinator und Second-Unit-Director. Mit dem von Chris Hemsworth angeführten Tyler Rake: Extraction hat er bei Netflix sogar seine eigene überaus erfolgreiche Action-Reihe am Laufen.



Jetzt liefert Hargrave bei Apple TV mit Matchbox: Der Film 126 Minuten Action und Spannung. Genauso wie bei Fast & Furious gibt es zudem jede Menge gute Laune und Humor, während die Handlung von einem Schauplatz zum nächsten jagt. Beste Voraussetzungen für einen kurzweiligen Blockbuster am Freitagabend.

Matchbox: Der Film streamt seit dem 9. Oktober 2026 bei Apple TV.