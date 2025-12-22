Action-Geheimtipp bei Netflix: Hinter dieser genialen Serie steckt einer der John Wick-Macher

Eine großartige Videospiel-Adaption, ein wunderbar harter Actionritt und ein geistiger Nachfolger von John Wick: All das gibt es in nur einer Serie bei Netflix.

Scherben regnen auf die Straße herab, als zwei Gestalten in die Nacht hinausstürzen. Zuvor gab es ein Scharmützel, das die Anspannung bis zum Zähneknirschen in die Höhe treiben konnte. Der Aufprall nach dem Sturz ist unerbittlich und lässt uns die gesamte Macht von Gewicht, Geschwindigkeit und abruptem Halt spüren. Hart, kompromisslos, direkt. Und kaum einer hat es mitbekommen.

Letzteres bezieht sich sowohl auf die arglos schlafenden Bewohner:innen der Stadt, in der sich die Konfrontation ereignete, als auch auf das Netflix-Publikum. Dort startete vor gar nicht allzu langer Zeit Splinter Cell: Deathwatch. Eine Serie, die mit herausragender Action glänzt. Denn was hier ein wenig nach John Wick klingt, enthält auch ein bisschen John Wick.

In Splinter Cell: Deathwatch kehrt Sam Fisher für eine gefährliche Mission aus dem Ruhestand zurück

Sam Fisher (Liev Schreiber) ist vieles: stolzer Hundepapa, einfach gestrickter Kerl im wohlverdienten Ruhestand, und ein Killer wie kein anderer. Seinerzeit zählte er zu den wichtigsten und effizientesten Geheimagenten für die Geheimorganisation Third Echelon. Doch all das hat er lange hinter sich gelassen. Dachte er zumindest.

Eines Tages beginnt die endlose Geschichte wieder von vorne. Eine Verschwörung rund um ein aufstrebendes Unternehmen für erneuerbare Energien will aufgedeckt und katastrophale Konsequenzen müssen vereitelt werden. Also wird Sam reaktiviert. Gemeinsam mit der Agentin Zinnia McKenna (Kirby Howell-Baptiste) zieht er in den Kampf, um wieder einmal im Geheimen die Welt zu retten.

Splinter Cell: Deathwatch bei Netflix ist ein Actionfeuerwerk in bester John Wick-Manier

Netflix liefert an der Animationsfront schon seit Jahren immer wieder Perlen, die leider unter viel anderem begraben werden. Doch selten war dabei ein Vertreter des Actiongenres am Start, der so mitreißend inszeniert war und so sang- und klanglos unterging. Dabei ist Splinter Cell: Deathwatch teilweise kinoreif, wenn es um die Kämpfe und Schießereien geht.

In gezeichneten Bildern realistische Actionszenen zu schaffen, die dennoch extrem dynamisch und immersiv "gefilmt" sind, ist eine verdammt beeindruckende Leistung. Das erfordert viel Gespür für starke Bilder, Kampfchoreografien, für Kameraarbeit und die Entwicklung von Szenen. Hier ist all das in exzellenter Qualität gegeben, denn Creator und Autor war Derek Kolstad – der Drehbuchautor der ersten drei John Wick-Filme.

Wenn hier Leute durch Fenster geworfen werden, Handgemenge entstehen, geschlichen und geschossen wird, sieht das einfach spitzenmäßig aus. Einer Serie, die auf einem Videospiel wie Splinter Cell basiert, kommt das enorm zugute. So bleibt der Wechsel vom aktiven Spiel zur passiv konsumierbaren Serie spannend, denn Action und Spannung ziehen uns trotzdem extrem in ihren Bann.

Wer sich das nicht entgehen lassen will, kann Splinter Cell: Deathwatch bei Netflix streamen.