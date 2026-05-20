Action-Krimi erobert schon wieder die Netflix-Charts: Jetzt könnt ihr alle 8 Staffeln mit 163 streamen

Vor wenigen Tagen ist bei Netflix eine spannende Serie mit einer neuen Staffel zurückgekehrt, die als Mischung aus Action, Krimi und Thriller begeistert. Aktuell steht sie auf Platz 3 in den Charts.

Kaum ist die 8. Staffel von S.W.A.T. bei Netflix eingetroffen, erobert sie die Serien-Charts des Streamers. Dass die Neuauflage des TV-Klassikers Die knallharten Fünf sehr hoch im Kurs bei Netflix-Abonnent:innen steht, konnten wir bereits in den vergangenen Jahren mehrmals bezeugen. Offenbar hat sich daran nichts geändert.

Alle 22 Folgen der 8. Staffel stehen ab sofort im Abo zur Verfügung. Nachdem der Action-Krimi-Thriller am Montag auf dem letzten Platz in die Top 10 der aktuell beliebtesten Serien bei Netflix eingestiegen war, hat sich S.W.A.T. inzwischen bis auf Platz 3 nach vorne gearbeitet. Wir dürfen gespannt sein, wie weit die Serie noch kommt.

Der Action-Krimi S.W.A.T. bricht bei Netflix durch

S.W.A.T. erzählt von der gleichnamigen Elite-Einheit des Los Angeles Police Department, die immer dann gerufen wird, wenn die normalen Einsatzkräfte der Polizei nicht mehr weiterkommen. Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich Sergeant Daniel "Hondo" Harrelson (Shemar Moore), der in den Straßen von L.A. aufgewachsen ist.

Oft ist er hin- und hergerissen zwischen der Loyalität zu seinen Kolleg:innen und seinen Wurzeln in den raueren Ecken der Stadt der Engel. Was ihn oft in eine Zwickmühle bringt, soll sich schlussendlich jedoch als entscheidender Vorteil erweisen. Hondo bringt eine neue Perspektive auf festgefahrene Konflikte und Strukturen mit.

Gemeinsam mit seinem Team führt er zahlreiche Einsätze gegen Gangs und Kartelle durch. Auch Terroristen und Geiselnahmen stehen an der Tagesordnung. 163 Episoden sind in den acht erschienenen Staffeln von S.W.A.T. bei dem US-Sender CBS ausgestrahlt worden. Jetzt könnt ihr sie alle bei Netflix streamen.

Die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand: 20. Mai 2026):

Nach drei Absetzungen: S.W.A.T. ist wirklich zu Ende

Mehr als acht Staffeln werden wir von S.W.A.T. allerdings nicht sehen, wobei man sich bei dieser Serie nie so sicher sein kann. Insgesamt wurde sie bisher dreimal abgesetzt – das erste Mal nach der 6. Staffel, das zweite Mal nach der 7. Staffel und das dritte Mal nach der 8. Staffel. Zweimal wurde die Entscheidung rückgängig gemacht.

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Viele Fans haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sich CBS erneut dazu entscheidet, der Geschichte eine weitere Verlängerung zu spendieren. Aktuell wirkt die Entscheidung aber final. Die letzte Folge von S.W.A.T. lief in den USA bereits im März 2025. Aber wer weiß, vielleicht gibt es in ein paar Jahren ein Revival.