Action-Spektakel mit 2 absoluten Mega-Stars erobert Netflix-Charts: Jedes Kind der 2000er kennt ihre Namen

In den Netflix-Charts der Filme kämpft sich jetzt ein Action-Blockbuster mit zwei großen Stars nach vorne. Nur wenige werden sich an seinen Kinostart im Januar 2023 erinnern.

Netflix verhilft zu späten Würden. So auch im Falle von Shotgun Wedding - Ein knallhartes Team, an dessen Kinostart 2023 sich nur wenige erinnern werden. Dabei protzt seine Besetzung mit zwei absoluten Mega-Stars, die wirklich jeder kennt, der in den 2000ern Musik gehört hat: Jennifer Lopez (Atlas) und Lenny Kravitz (Die Tribute von Panem). Der Actionfilm steht jetzt auf Platz 4 der Film-Charts des Streaming-Dienstes.

Action-Blockbuster in den Netflix-Charts: Mega-Stars entfesseln Schlacht um Hochzeit

Shotgun Wedding beginnt, wie es sein Name vermuten lässt, mit einer Hochzeit: Tom (Josh Duhamel) und Darcy (Jennifer Lopez) wollen sich unter den Palmen einer philippinischen Insel das Jawort geben. Doch insgeheim sind beide von Zweifeln geplagt. Da hilft es nicht, dass ausgerechnet Darcys Ex-Verlobter Sean (Lenny Kravitz) auch noch aufkreuzt.

Schaut hier den Trailer zu Shotgun Wedding:

Shotgun Wedding: Ein knallhartes Team - Trailer (Deutsch) HD

Verflossene Liebschaften sind aber bald nicht mehr das größte Problem des künftigen Ehepaars: Piraten kidnappen die Hochzeitsgesellschaft und wollen von Darcys reichem Vater 45 Millionen Dollar erpressen. Das wollen sich Braut und Bräutigam aber nicht bieten lassen – und schlagen mit Waffengewalt zurück.

Shotgun Wedding ist hochkarätig besetzt – und zwar nicht nur mit Lopez und Kravitz, deren Hits wie Jenny from the Block oder American Woman jedem Kind der späten 1990er und frühen 2000er geläufig sind. Vor der Kamera standen unter anderem auch die Comedy-Legenden Cheech Marin (Viel Rauch um Nichts) als Darcys Vater und Jennifer Coolidge (American Pie) als Toms Mutter.

So sehen die Film-Charts auf Netflix aktuell aus (Stand 9. Dezember):

