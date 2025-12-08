Action-Thriller erobert Netflix-Charts: Absolute Legende spielt die Hauptrolle

Bei Netflix hat es mal wieder ein Film in die Streaming-Charts geschafft, mit dem dort niemand gerechnet hat. Nun belegt er aber schon Platz 3 und könnte noch weiter klettern.

Netflix ist immer für eine Überraschung gut. Vor wenigen Tagen hat der Streaming-Dienst einen Action-Thriller mit Bruce Willis ins Programm genommen, der noch gar nicht so alt ist, von vielen Filmfans aber trotzdem schon wieder vergessen wurde. Death Wish enttäuschte damals zum Kinostart, begeistert aber nun in den Netflix-Charts.

Death Wish bei Netflix: Der harte Action-Thriller mit Bruce Willis steht auf Platz 3 in der Top 10

In Death Wish schlüpft Bruce Willis in die Rolle von Paul Kersey, einem Chirurgen, der mit seiner Frau Lucy Rose (Elisabeth Shue) und seiner Tochter Jordan (Camila Morrone) ein unscheinbares Leben in Chicago führt. Dieses wird jedoch komplett auf den Kopf gestellt, als sich drei maskierte Männer Zugang zur Wohnung der Familie verschaffen.

Was folgt, ist ein brutaler Raubüberfall, der ausgerechnet im Operationsaal von Kersey selbst endet: Lucy Rose stirbt an den Folgen einer Schussverletzung und Jordan fällt ins Koma. Für Paul bricht eine Welt zusammen. Er ist fassungslos und verliert jegliche Perspektive, bis nur noch ein Gedanke durch seinen Kopf dringt: Rache.

107 Minuten folgen wir einem erbarmungslosen Trip auf dem Pfad der Vergeltung, der sich seine FSK-18-Freigabe redlich verdient und nicht selten in zynische Gefilde abdriftet. Das ist kein Wunder, denn bei Death Wish handelt es sich um ein Remake von Ein Mann sieht rot, einem wegweisenden wie kontroversen Selbstjustizthriller.

Bruce Willis tritt mit Death Wish in die Fußstapfen von Charles Bronson

Basierend auf dem nicht weniger umstrittenen Roman Der Vigilant oder ein Mann sieht rot von Brian Garfield schickte Regisseur Michael Winner 1974 niemand Geringeren als Action-Star Charles Bronson auf einen Rachefeldzug. Über vier Dekaden später übernahm Horror-Spezialist Eli Roth die Verfilmung der Neuauflage mit Bruce Willis.

Die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand 8. Dezember 2025):

An den Kinokassen konnte Death Wish 2018 jedoch nicht die finanziellen Erwartungen des Studios erfüllen und fiel ebenfalls bei den Kritiken durch. Sieben Jahre später wird er bei Netflix neu entdeckt, sodass sich der Action-Thriller sogar vor namhafte Eigenproduktionen wie Jay Kelly mit George Clooney und Adam Sandler setzt.