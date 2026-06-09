Action-Thriller-Reihe erobert Amazon Prime – aber ihr habt wahrscheinlich noch nie etwas von ihr gehört

In den Film-Charts von Amazon Prime thront gerade das Sequel einer Action-Thriller-Reihe an der Spitze, die eher als nischiges Direct-to-Video-Projekt bekannt ist. In der Hauptrolle ist jedoch ein größerer Star dabei.

Als eine Art düstere US-Version von Kommissar Rex kam 2023 der Action-Thriller Muzzle – K-9 Narcotics Unit daher, in dem The Dark Knight-Star Aaron Eckhart als traumatisierter LAPD-Polizist den Mord an seinem langjährigen Partner aufklären will. Unterstützt wird das Mitglied der Hundestaffel von seinem vierbeinigen Kollegen Ace, der selbst mit eigenen Problemen zu kämpfen hat.

In Deutschland wurde der Film aus dem Jahr 2023 nur als Direct-to-Video-Titel veröffentlicht, weshalb Muzzle – K-9 Narcotics Unit nur in kleineren Genre-Kreisen Aufmerksamkeit bekam. Mittlerweile gibt es ein Sequel, das erneut nicht im Kino lief und gerade die Film-Charts von Amazon Prime erobert hat.

Action-Thriller-Sequel auf Platz 1 bei Amazon Prime: Darum geht es in Muzzle 2

In Muzzle 2: City of Wolves hat sich Jake Rosser (Eckhart) vom Dienst zurückgezogen, um ein ruhiges Leben mit seiner Familie zu führen. Als dieses von einer brutalen Gang zerstört wird, nimmt er mit seinem neuen K-9-Partner Argos den Kampf auf, der ihn auf die Spur eines skrupellosen Kartells führt. Daneben wird Jake auch mit den Schatten seiner Vergangenheit konfrontiert.

Hier könnt ihr den deutschen Trailer zu Muzzle 2: City of Wolves schauen:

Muzzle: City of Wolves - Trailer (Deutsch) HD

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Amazon Prime (Stand 9. Juni 2026):

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Wie die aktuellen Prime-Charts zeigen, steht nicht nur das Muzzle-Sequel auf Platz 1 der Film-Top-10. Auch der erste Teil hat durch die Streaming-Popularität des Nachfolgersund es auf Platz 7 der Charts geschafft.

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