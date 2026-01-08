Action-Tipp heute im TV: Unterhaltsamer Thriller mit einem richtig genialen Bösewicht

Am Freitag strahlt ProSieben einen Action-Thriller aus, der von Anfang bis Ende unterhält. Neben einem Mega-Star in der Hauptrolle begeistert vor allem eine deutsche Legende als Bösewicht.

Mittlerweile wird die Figur Jack Reacher vor allem durch Alan Ritchson in der beliebten Amazon-Serie rund um den hünenhaften Ermittler aus Lee Childs Romanreihe geprägt. Vor dieser Version gab es aber auch schon zwei Verfilmungen fürs Kino, in denen Tom Cruise die Titelrolle verkörpert hat. Teil 1 läuft heute im TV und sorgt für schnörkellosen Action-Spaß, der vor allem mit seinem genial besetzten Bösewicht besticht.

ProSieben strahlt Jack Reacher am 9. Januar 2026 um 20:15 Uhr aus. Falls ihr da keine Zeit habt, könnt ihr den Action-Thriller alternativ bei Netflix oder Paramount+ im Abo streamen.

TV-Tipp: Action-Thriller Jack Reacher unterhält schnörkellos und trumpft mit besonderem Bösewicht auf

Im Film des späteren Mission: Impossible-Regisseurs Christopher McQuarrie (Teil 5 bis 8) verkörpert Cruise den Ex-Militärpolizisten Jack Reacher, der in einen Fall um einen weiteren Ex-Militär verwickelt wird. Der Scharfschütze James Barr (Joseph Sikora) hat fünf Menschen auf dem Gewissen und verlangt nach seiner Festnahme nach Reacher. Während dieser an die Unschuld seines früheren Vertrauten glaubt, führt ihn die Spur zu einem mysteriösen Ex-Sowjethäftling namens Der Zec. Die Lage spitzt sich schließlich immer weiter zu.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Jack Reacher:

Jack Reacher - Trailer (Deutsch) HD

Auch wenn Cruise optisch nicht wirklich das Profil aus Childs Vorlage erfüllt, spielt der Star die Figur mit genügend Charisma, um die Story auf seinen Schultern tragen zu können. Starke Action-Unterhaltung wird dieser erste Jack Reacher-Film aber vor allem durch die Inszenierung von McQuarrie, der sich an den klassischen Genre-Streifen aus den 70ern und 80ern orientiert hat, um ebenso schnittige Gefechte wie brachiale Verfolgungsjagden zu entfesseln.

Und dann ist da ja auch noch die deutsche Regielegende Werner Herzog, die hier als Bösewicht Der Zec besetzt wurde. Der gebürtige Münchner spielt seine Figur mit einer eisig-sadistischen Präsenz, mit der er auch mühelos einen James Bond-Gegenspieler hätte verkörpern können.