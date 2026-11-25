Jahrelang hat Adam Driver dem Marvel Cinematic Universe Absagen erteilt. Jetzt wird er einen X-Men-Bösewicht spielen. Der Hang zur Mutantentruppe reicht für ihn bis in die Kindheit zurück.

Kevin Feige muss lange ausgeatmet haben, als ihm Adam Driver

endlich zusagte: Jahrelang wollte ihn der Marvel-Produzent ins Boot holen, doch der Star Wars-Star sagte stets ab. Doch jetzt steigt er ins X-Men-Universum ein – und überraschenderweise liebte er die Welt der übernatürlich begabten Mutanten seit Kindheitstagen, als er gegen Sabretooth kämpfte.

Adam Driver umarmt das Marvel-Universum: Schon als Kind sah er sich als Teil der X-Men

Bei Jimmy Kimmel Live offenbarte Driver kürzlich seine langjährige Verbindung zu den X-Men:

Als Kind war ich ein riesiger X-Men-Fan. [...] Mein Cousin Tony spielte Sabretooth und ich spielte Wolverine. [Meine Besetzung] ist also ein Riesending.

Auf den Grund angesprochen, warum er die bisherigen Marvel-Rollen immer abgelehnt hatte, erklärte er:

Mir gefielen auch die anderen Filme, aber dieser schien zum richtigen Zeitpunkt zu kommen. Und es sind halt die X-Men!

Adam Driver wird im kommenden X-Men zu sehen sein, der vermutlich 2028 erscheint. Im August 2026 wurde eine neue Riege an Helden und Fieslingen der Mutantenwelt angekündigt, die neben Driver etwa Sadie Sink (Spider-Man: Brand New Day) und Christopher Abbott (Possessor) verkörpern. Um einen neuen Wolverine schwirren ebenfalls schon Gerüchte.

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Adam Drivers scheue Haltung gegenüber Marvel war mittlerweile zum Running Gag geworden: Es sei Tradition, zitiert der Hollywood Reporter Kevin Feige, dass er mit dem Star im Zoom-Meeting sitze und dieser die angebotene Rolle dann ablehne.

Wen spielt Adam Driver im X-Men-Universum?

Wie Adam Driver bei Jimmy Kimmel ausführt, wird er die Figur Nathaniel Milbury spielen, die auch unter dem Titel Mister Sinister bekannt ist. Als Mutant und Genetiker aus dem viktorianischen London hat er sich über die Jahrzehnte immer mehr Fähigkeiten einverleibt. Unter anderem heilen seine Wunden extrem schnell und er ist weder vom Altern noch von Krankheiten betroffen. Als echtes Multitalent zählen auch Fliegen und Gedankenlesen zu seinen Talenten.

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