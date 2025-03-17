Kommt Adolescence Staffel 2? Deshalb ist eine Fortsetzung der Netflix-Serie möglich

Die vierteilige Miniserie Adolescence entwickelt sich rasch zum durchschlagenden Erfolg auf Netflix. Doch wie stehen die Chancen, dass es eine 2. Staffel geben wird?

Die britische Dramaserie Adolescence erzählt die niederschmetternde Geschichte eines unvorstellbaren Verbrechens: Der 13-jährige Jamie Miller (Owen Cooper) soll eine Mitschülerin erstochen haben. Über vier Folgen hinweg ergründet die Serie in einem Zeitraum von 13 Monaten die Hintergründe und Auswirkungen der Tat.

Mit intensiven Performances und fesselnden Plansequenzen ohne Schnitte zieht Adolescence das Publikum in seinen Bann – und setzte sich direkt zum Start auf Platz 1 der Netflix-Charts. Nun hat sie sogar bei den Emmys 2025 abgeräumt. Reicht der Erfolg für eine Verlängerung um eine 2. Staffel? Die Chancen stehen erstmal schlecht.

Wird es eine 2. Staffel von Adolescence geben?

Zum aktuellen Zeitpunkt hat Netflix noch keine Fortsetzung von Adolescence in Auftrag gegeben. In der Regel wartet der Streamingdienst die Performance einer Serie innerhalb der ersten 91 Tage nach Start ab, ehe über eine Verlängerung final entschieden wird. Diese Frist ist längst vorüber. Da Adolescence zudem von Beginn an als abgeschlossene Miniserie angekündigt wurde, ist eine 2. Staffel erstmal unwahrscheinlich.

Ganz ausgeschlossen ist eine weitere Season trotzdem nicht. In der Vergangenheit wurden schon einige Miniserien nach großem Erfolg um weitere Staffeln verlängert. Netflix selbst bestellte beispielsweise Fortsetzungen zu den Miniserien Beef und The Watcher.

Mit 98 Prozent bei Rotten Tomatoes und einer IMDB -Wertung von 8.1 Punkten zeigen sich Kritik und Publikum begeistert. Kürzlich hat Adolescence beim wichtigsten Fernsehpreis den größten Preis abgeräumt – kann das Netflix nochmal umstimmen? Ob Netflix sowie die Serienschöpfer überhaupt an einer Fortsetzung interessiert sind, muss sich in den kommenden Wochen und Monaten herausstellen.

Wie könnte eine Fortsetzung des Netflix-Hits Adolescence aussehen?

Dass eine 2. Staffel die Geschichte von Jamie Miller weitererzählt, ist unwahrscheinlich. Obwohl einige Fragen ungeklärt sind und dem Publikum ein finales Gerichtsurteil vorenthalten wird, ist das Schicksal des Jungen am Ende mit seiner Ankündigung eines Schuldeingeständnisses besiegelt. In Großbritannien sind Kinder bereits ab dem Alter von 10 Jahren strafmündig und auf Mord steht eine lebenslange Haftstrafe.



Auch Eddie Miller-Darsteller Stephen Graham, der die Serie gemeinsam mit Jack Thorne geschrieben hat, bestätigt Tudum gegenüber, dass sie die Geschichte planmäßig zu Ende gebracht wurde: "Wir wussten, dass wir es [im Kinderzimmer] beenden wollten. Wir wollten, dass die Geschichte dort endet, wo sie begann."

Möglich wäre allerdings eine Fortführung mit einer 2. Staffel im Anthologie-Format, die einen neuen Mordfall in den Vordergrund stellt. Jugendgewalt ist in Großbritannien nach wie vor ein großes gesellschaftliches Problem, das regelmäßig für Schlagzeilen sorgt. Unter dem Titel Adolescence (zu Deutsch: Adoleszenz oder auch Jugend) könnte die Serie mit in sich geschlossenen Staffeln auch in Zukunft weiterhin die Einflüsse und Umstände erforschen, die Kinder in Mörder verwandeln.

Wann könnte Adolescence Staffel 2 bei Netflix starten?

Sollte sich Netflix für einer Fortsetzung von Adolescence entscheiden und die beiden Serienschöpfer eine geeignete Idee finden, könnte Staffel 2 bereits 2026 zu sehen sein. Die Produktion der Serie selbst ist nicht allzu aufwändig. Zum Vergleich: Jede Episode der ersten Staffel wurde in einem Zeitraum von einer Woche gedreht – nach umfangreichen Proben.

