Adolescence-Macher äußert sich erstmals zu Staffel 2 des Netflix-Hits: Er arbeitet schon an 2 neuen Serien

Die Serie Adolescence ist einer der größten Netflix-Hits des Jahres. Manche Fans hoffen auf eine zweite Staffel. Erstmals äußerte sich jetzt Regisseur Philip Barantini zu den Spekulationen.

Ein kleiner Junge, der dank Online-Verschwörungstheorien zur Mordwaffe greift: Das ist der Horror von Adolescence. Der Serien-Hit brachte Netflix ganze acht Emmys ein, darunter auch einen für den jungen Darsteller Owen Cooper. Seit die Serie im März 2025 zum globalen Erfolg wurde, gibt es Spekulationen zu einer zweiten Staffel. Diesen Ideen erteilt Regisseur Philip Barantini jetzt eine eindeutige Absage.

Keine 2. Staffel für Netflix-Hit Adolescence – nur eine Fortsetzung will der Regisseur

Wie Deadline Barantini zitiert, wird es keine weitere Staffel des als Miniserie konzipierten Netflix-Hits geben. Fortsetzen wolle er aber gerne die Arbeit mit denjenigen, die für die Serie verantwortlich waren:

Dazu gibt es keine Fortsetzung. Aber wir als Kollektiv wollen unsere Zusammenarbeit gerne mit mehreren Sachen weiterführen. Die Inszenierung und die Reichweite [der Serie] waren einzigartig. Aber das heißt nicht, dass künftige Projekte nicht dasselbe Ethos haben können.

Schaut hier den Trailer zu Adolescence:

Adolescence - S01 Trailer (Deutsch) HD

Welche Projekte Barantini genau meint, erklärt er nicht. Wie bekannt ist, wird er für Netflix das Theaterstück Eat the Rich (But Maybe Not Me Mates X) als Serie umsetzen. Laut Deadline soll er außerdem die Dokumentation Hell Jumpers als Spielfilm adaptieren. Die Geschichte dreht sich um eine Gruppe von Freiwilligen, die in der Ukraine Zivilisten vor dem Krieg retten.

Darüber hinaus macht er auch die Geiselnahme-Story Rabbit, Rabbit mit Adam Driver zu einer Netflix-Serie. Seine als Nächstes auf dem Streamingdienst veröffentlichte Regiearbeit ist aller Voraussicht nach Enola Holmes 3. Barantinis letzte Arbeit eroberte dort erst kürzlich die Charts.

