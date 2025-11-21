Aktuell im Kino, aber schon in einer Woche bei Netflix: 2 absolute Mega-Stars in einer der großen Oscar-Hoffnungen dieses Jahres

Seit vergangener Woche sind George Clooney und Adam Sandler im Kino zu sehen. Der vergnügliche Netflix-Road-Trip bietet lauter bekannte Gesichter, darunter auch ein deutscher Star.

Nach A House of Dynamite und Frankenstein läuft seit dem 20. November der nächste Netflix-Film in den deutschen Kinos. Diesmal erwartet euch aber weder ein Thriller noch ein Science-Fiction-Abenteuer, sondern eine unterhaltsame Tragikomödie mit einer erstklassigen Besetzung, die dem Mega-Star im Zentrum die Show stiehlt.

George Clooney und Adam Sandler reisen in dem Netflix-Film nach Europa

Jay Kelly heißt der Film und wurde nach dem fiktiven Schauspieler benannt, der im neuen Werk von Marriage Story-Regisseur Noah Baumbach von Oscarpreisträger George Clooney gespielt wird.

Jay Kelly gerät nach einem Streit in eine Lebenskrise, über die weder sein schicker Pool noch die Millionen auf dem Konto hinwegtrösten können. Also beschließt er spontan, seiner Tochter nach Europa hinterher zu reisen. Seine Ausrede ist ein Preis für sein Lebenswerk irgendwo in der Toskana. Aber in Wirklichkeit will Jay endlich einen Sinn in seinem Leben finden, in dem es nur einen roten Faden zu geben scheint: Zugunsten seiner Karriere verletzt er die Menschen, die ihm nah stehen.

Kelly ist bei seiner anschließenden Reise glücklicherweise nicht allein, sondern wird von seiner PR-Spezialistin (Laura Dern) und seinem Manager begleitet. Letzter wird von dem zweiten Mega-Star im Cast gespielt: Adam Sandler (Der schwarze Diamant), der mit Baumbach bereits The Meyerowitz Stories gedreht hat, und für Netflix schon die überaus erfolgreichen Murder Mystery-Filme umsetzte. In einer kleinen Nebenrolle ist außerdem der deutsche Schauspielstar Lars Eidinger (Nahschuss) zu sehen.

Auch interessant:

Jay Kelly könnte einer der Oscar-Kandidaten 2026 werden, aber die Konkurrenz ist stark

Bis zur Verleihung der 98. Academy Awards am 16. März 2026 ziehen noch ein paar Tage ins Land, aber mit seiner Weltpremiere beim Filmfestival in Venedig wurde Jay Kelly schon für die sogenannte Awards Season in Stellung gebracht. Das einzige Hindernis dürfte bisher sein, dass die Reaktionen nicht ganz so euphorisch ausfallen, wie man es sich für einen Oscar-Film erhofft. 79 Prozent bei Rotten Tomatoes sind gut, aber ein Hype sieht anders aus. Hinzu kommt die starke Konkurrenz.

In der Kategorie Bester Hauptdarsteller müsste sich Clooney, der in Jay Kelly im Grunde auf sein eigenes Lebenswerk zurückblickt, gegen Leonardo DiCaprio in One Battle After Another, Timothée Chalamet in Marty Supreme und andere starke Oscar-Hoffnungen durchsetzen. Bessere Chancen hat derzeit sein Co-Star Adam Sandler, der von den Awards Season-Expert:innen von Gold Derby immerhin im Verfolgerfeld beim Besten Nebendarsteller gesehen wird. Hier gilt allerdings Sean Penn aus One Battle After Another als Favorit.

Mehr wissen wir am 22. Januar 2026, wenn die Oscar-Nominierungen 2026 bekanntgegeben werden.

Zur Weltpremiere beim diesjährigen Filmfestival in Venedig habe ich im August meine Eindrücke zu Jay Kelly zusammengefasst:

Jay Kelly handelt von einem Mann ohne nennenswerte Persönlichkeit jenseits seiner Filmstar-Präsenz und beherbergt damit eine eigentlich gruselige Leere in seinem Zentrum. Vor der Erkundung dieser Leere schreckt das Drehbuch allerdings zurück. [...] So kommt es, dass im Film namens Jay Kelly alle die Neugier auf sich ziehen außer Jay Kelly. Diese Nebenfiguren sind zahlreich und hervorragend besetzt.

Jay Kelly läuft seit dem 20. November in den deutschen Kinos und kommt am 5. Dezember ins Angebot von Netflix.

