Aktueller James Bond-Favorit ist dabei: Der Wettbewerb der Berlinale 2026 steht fest

Wer sich einen Eindruck vom aktuellen Favoriten auf die Rolle des James Bond verschaffen will, muss im Februar wohl oder übel nach Berlin kommen. Dann wird ein neuer Film mit dem Briten Callum Turner im Internationalen Wettbewerb des Festivals Premiere feiern: Rosebush Pruning heißt das Drama über vier Geschwister in einer spanischen Villa und zum Cast gehören neben Bond-Favorit Turner unter anderem Elle Fanning und Pamela Anderson.
Auf große Blockbuster-Ankündigungen à la Mickey 17 warten wir bei dem kommenden Festival noch vergeblich, dafür ist das deutsche Kino stark mit neuen Werken von Eva Trobisch (Etwas ganz Besonderes), Angela Schanelec (Meine Frau weint) und Ilker Çatak (Gelbe Briefe) repräsentiert. Letzterer schlug 2023 mit seinem Thriller Das Lehrerzimmer erste Festival-Wellen bei der Berlinale, bevor der Film für den Oscar als bester internationaler Film nominiert wurde.
Sogar (mindestens) ein Horrorfilm hat es in den Wettbewerb geschafft: In Nightborn von Hanna Bergholm (Hatching) verwandelt sich der Wunsch nach einer perfekten Familie für Harry Potter-Star Rupert Grint in einen Albtraum. Zu den weiteren heiß erwarteten Titeln zählen die Dramen At the Sea, in dem Amy Adams zum ersten Mal seit Nightbitch wieder in einem Film zu sehen sein wird, und Josephine mit Channing Tatum und Gemma Chan.
Der Wettbewerb der Berlinale 2026 im Überblick
Diese Filme gehen auf der Berlinale 2026 ins Rennen um den Goldenen Bären:
- At the Sea von Kornél Mundruczó
- Dao von Alain Gomis
- Dust von Anke Blondé
- Etwas ganz Besonderes von Eva Trobisch
- Everybody Digs Bill Evans von Grant Gee
- Gelbe Briefe von Ilker Çatak
- Josephine von Beth de Araújo
- Kurtuluş von Emin Alper
- The Loneliest Man in Town von Tizza Covi, Rainer Frimmel
- Meine Frau weint von Angela Schanelec
- Flies von Fernando Eimbcke
- A New Dawn von Yoshitoshi Shinomiya
- Nina Roza von Genevieve Dulude-de Celles
- Queen at Sea von Lance Hammer
- Rosebush Pruning von Karim Ainouz
- Rose von Markus Schleinzer
- Soumsoum, the Night of the Stars von Mahamat-Saleh Haroun
- In a Whisper von Leyla Bouzid
- We Are All Strangers von Anthony Chen
- Wolfram von Warwick Thornton
- YO Love Is a Rebellious Bird von Anna Fitch, Banker White
- Nightborn von Hanna Bergholm
Wim Wenders führt die Jury an, Charli xcx ist auch bei der Berlinale
Schon bekannt war, dass der A24-Film The Moment, eine Mockumentary mit Charli xcx, und das Historiendrama The Weight mit Ethan Hawke und Russell Crowe außerhalb des Wettbewerbs laufen werden. Eröffnet wird die 76. Berlinale von der romantischen Komödie No Good Men.
Eine Übersicht aller bisher bekanntgegebenen Filme, darunter Sektionen wie Perspectives und Panorama, gibt auf der Homepage der Berlinale . Das vollständige Programm wird am 3. Februar veröffentlicht, inklusive Spielzeiten und Kinos.
Das Festival läuft vom 12. bis zum 22. Februar 2026. Über den Goldenen Bären des besten Films im Wettbewerb entscheidet diesmal eine Jury unter Vorsitz von Regielegende Wim Wenders.