Aktueller James Bond-Favorit ist dabei: Der Wettbewerb der Berlinale 2026 steht fest

Der Countdown zur Berlinale 2026 läuft. Heute wurden die ersten Filme im Programm von Deutschlands wichtigstem Filmfestival verraten, darunter auch ein Film von Callum Turner, der aktuell als Favorit für Daniel Craigs Bond-Nachfolge gehandelt wird.

Wer sich einen Eindruck vom aktuellen Favoriten auf die Rolle des James Bond verschaffen will, muss im Februar wohl oder übel nach Berlin kommen. Dann wird ein neuer Film mit dem Briten Callum Turner im Internationalen Wettbewerb des Festivals Premiere feiern: Rosebush Pruning heißt das Drama über vier Geschwister in einer spanischen Villa und zum Cast gehören neben Bond-Favorit Turner unter anderem Elle Fanning und Pamela Anderson.

Auf große Blockbuster-Ankündigungen à la Mickey 17 warten wir bei dem kommenden Festival noch vergeblich, dafür ist das deutsche Kino stark mit neuen Werken von Eva Trobisch (Etwas ganz Besonderes), Angela Schanelec (Meine Frau weint) und Ilker Çatak (Gelbe Briefe) repräsentiert. Letzterer schlug 2023 mit seinem Thriller Das Lehrerzimmer erste Festival-Wellen bei der Berlinale, bevor der Film für den Oscar als bester internationaler Film nominiert wurde.

Sogar (mindestens) ein Horrorfilm hat es in den Wettbewerb geschafft: In Nightborn von Hanna Bergholm (Hatching) verwandelt sich der Wunsch nach einer perfekten Familie für Harry Potter-Star Rupert Grint in einen Albtraum. Zu den weiteren heiß erwarteten Titeln zählen die Dramen At the Sea, in dem Amy Adams zum ersten Mal seit Nightbitch wieder in einem Film zu sehen sein wird, und Josephine mit Channing Tatum und Gemma Chan.

Der Wettbewerb der Berlinale 2026 im Überblick

Diese Filme gehen auf der Berlinale 2026 ins Rennen um den Goldenen Bären:

Wim Wenders führt die Jury an, Charli xcx ist auch bei der Berlinale

Schon bekannt war, dass der A24-Film The Moment, eine Mockumentary mit Charli xcx, und das Historiendrama The Weight mit Ethan Hawke und Russell Crowe außerhalb des Wettbewerbs laufen werden. Eröffnet wird die 76. Berlinale von der romantischen Komödie No Good Men.

Eine Übersicht aller bisher bekanntgegebenen Filme, darunter Sektionen wie Perspectives und Panorama, gibt auf der Homepage der Berlinale . Das vollständige Programm wird am 3. Februar veröffentlicht, inklusive Spielzeiten und Kinos.

Das Festival läuft vom 12. bis zum 22. Februar 2026. Über den Goldenen Bären des besten Films im Wettbewerb entscheidet diesmal eine Jury unter Vorsitz von Regielegende Wim Wenders.