Al Pacino sollte Hauptrolle in Star Wars spielen – aber er lehnte ab, weil er sie nicht verstand

Der Krieg der Sterne war Al Pacino zu viel des Guten. Er lehnte die Rolle einer Hauptfigur ab – einfach, weil er nicht verstehen konnte, was das Ganze sollte.

Al Pacino als Han Solo in Star Wars. Könnt ihr euch das vorstellen? Als Person, die die Special Edition der ersten Sternenkrieg-Trilogie im Kino sehen durfte, fällt mir das außerordentlich schwer. Aber geplant war es ursprünglich – oder zumindest wurde der Scarface-Darsteller dafür angefragt. Er lehnte allerdings ab, weil ihm die Vorstellung genau so fern lag.

Al Pacino hat Star Wars vor seiner Veröffentlichung nicht verstanden

Es muss auch ziemlich abgefahren gewesen sein, die Vision hinter Star Wars dargelegt zu bekommen, bevor der Film Wirklichkeit werden konnte. Eine Art Weltraummärchen mit Schwertkämpfen, Raumschiffen, Robotern und einem kuriosen alten Religionsorden? Al Pacino dürfte nicht der einzige gewesen sein, dem das zu viel war.

Glücklicherweise wissen wir aber mittlerweile, dass aus diesem Stoff ein gigantisches, fabelhaftes Universum gestrickt worden ist. Nur eben mit Harrison Ford statt Al Pacino, der auf die Entscheidung, die Rolle des Han Solo abgelehnt zu haben, folgendermaßen zurückblickt, wie Entertainment Weekly im Juni 2025 geschrieben hat:

Ich habe gesagt: 'Ich bin in der Stimmung, Harrison Ford eine Karriere zu verschaffen.'

Was natürlich ein Scherz war, in Anbetracht der Tatsache, wie sehr Harrison Fords Karriere im Anschluss an seine Rolle in Star Wars: A New Hope durch die Decke gegangen ist. In Wirklichkeit lag es aber am eigenen Verständnis:

Ich habe zu dieser Zeit eine Broadway-Show gemacht, sie geben mir dieses Drehbuch und ich dachte mir: 'Ich verstehe es nicht.' [Ich dachte,] ich muss selbst im Weltall sein. Aber ich habe mir die Sache angesehen und sie Charlie Loughton geschickt, meinem Freund und Mentor. Ich sagte: 'Was hältst du davon?' Er war ziemlich klug und meinte: 'Ich verstehe es nicht, Al. Ich weiß nicht. Ich kapier's nicht.' Ich habe gesagt: 'Na ja, ich auch nicht, was machen wir?' Sie haben mir ein Vermögen geboten, aber ich weiß nicht. Nein, ich kann nichts spielen, dessen Sprache ich nicht verstehe.

Und das war es dann mit Al Pacino und Han Solo. Glücklicherweise hat diese Entscheidung seiner Karriere nicht im Geringsten geschadet. Vielleicht sogar im Gegenteil, immerhin wurde er zu einem echten Kultschauspieler, der unter anderem in William Friedkins Cruising und Brian De Palmas Scarface in legendären Rollen zu sehen war.