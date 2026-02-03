Alan Rickman wäre heute 80 geworden: Diese Snape-Szene wird mich mein Leben lang begleiten

Vor 80 Jahren wurde Alan Rickman geboren, vor zehn Jahren ging er von uns. Als Severus Snape stieg er in den Harry Potter-Filmen mit nur einer einzigen Szene zur Ikone auf.

Alan Rickman kann seinen 80. Geburtstag am heutigen 21. Februar 2026 leider nicht mehr erleben. Dass der britische Schauspieler mit 69 Jahren am 14. Januar 2016, also bereits vor zehn Jahren, verstorben ist, fühlt sich für mich trotzdem unwirklich an. Was wahrscheinlich daran liegt, dass er auch heute noch ein ständiger Gast in meinem Wohnzimmer ist. Harry Potter sei Dank.

Vor allem eine unvergessliche Hogwarts-Szene stellte in meinem Kopf schon früh die Weichen für meine grenzenlose Bewunderung des Darstellers. Sie bringt Alan Rickmans geniale Verkörperung von Severus Snape auch heute noch formvollendet auf den Punkt.

Alan Rickman sicherte sich vor 25 Jahren als Snape einen Platz in meiner Langzeiterinnerung

Hans Gruber in Stirb langsam, Colonel Brandon in Sinn und Sinnlichkeit, der Sheriff von Nottingham in Robin Hood: Natürlich hat Alan Rickman über die Jahrzehnte hinweg viele unterschiedliche, fantastische Rollen gespielt. Aber meine erste Begegnung mit ihm hatte ich im Kerker von Hogwarts. Erste Begegnungen entscheiden häufig über den weiteren Verlauf einer Beziehung, selbst wenn sie nur auf der Leinwand stattfinden. Doch er ließ den Kinosaal um mich herum verschwinden. Denn sobald Severus Snape mit wehendem Umhang in den Zaubertränkeunterricht stürmte, hingen nicht nur die Kinder im Film ehrfürchtig, fasziniert und ein bisschen verängstigt an seinen Lippen.



Schaut hier Alan Rickmans erste richtige Snape-Szene in Harry Potter (auf Englisch):

Das erste Mal, wenn Professor Snape in Harry Potter und der Stein der Weisen das Wort ergreift, markiert auch die Szene, die sich mir bis in alle Ewigkeit eingebrannt hat. Natürlich gab es vorher schon in der Großen Halle einen kurzen, stechenden Blickwechsel zwischen dem schwarzgekleideten Lehrer und dem Blitznarbenträger. Doch die Wucht der drängenden Schritte, mit denen Alan Rickman das Gemäuer voll dampfender Kessel erobert, bevor er dann überraschend fast völlig zum Stillstand kommt, gibt die Gangart für den weiteren Weg seiner Figur vor.

Hier treffe ich einen Zauberer, der den ersten Harry Potter-Film schon früh auf ein neues Level hebt. Er öffnet mir die Tür zu einer Fantasy-Erzählung, die fernab anderer Geschichten mit "albernem Zauberstabgefuchtel und kindischer Hexerei" existiert. Alan Rickmans Snape nimmt Magie ernst und deshalb tue ich es auch. Angesichts seiner Präsenz verstummt jegliches Getuschel im Klassenzimmer und im Kino. Die Vorschuss-Beleidigung, dass nur wenige die Veranlagung zum Zaubertrankbrauen besitzen, positioniert ihn als Instanz, der man sich beweisen will. Vielleicht gehöre ja auch ich zu den Talentierten, die irgendwann "Ruhm auf Flaschen ziehen" und sogar "den Tod verkorken" können?

Und dann folgt dieser eine Satz, der sich als Markenzeichen tief in meinem Kopf eingenistet hat: "Mister Potter. Unsere neue Berühmtheit." [Hier bitte einen wohligen Schauer einfügen.] Rickmans Snape steckt mit seinem unverhohlenen Sarkasmus klar die Grenzen ab: Auch wenn die ganze Zauberwelt Harry Potter verehrt, wird er es nicht tun. Er dringt mit wenigen Worten zum Kern des (unverdienten und ungewollten) Ruhms vor. Worte sind Alan Rickmans schärfste Klinge als Snape.

Harry Potters Duellant der Worte: Alan Rickman schenkte Severus Snape nicht nur sein Gesicht, sondern seine Stimme

Auch wenn ich gern an die wortlose Szene denke, in der Alan Rickman seine Ärmel hochkrempelt, um Harry und Rons Nasen in der großen Halle zurück in ihre Hausaufgaben zu drücken, ist Snape ein Mann der schneidenden Worte. Er mag ein Zaubertränkemeister und ein erstklassiger Duellant mit dem Zauberstab sein (wie Professor Lockhart in Teil 2 herausfinden muss), doch Snapes gefährlichstes Instrument ist seine Zunge. Und zwar nicht nur, weil er damit eine verhängnisvolle Prophezeiung weitergibt. Seine Zunge schlägt Rickman immer wieder wie die Peitsche eines erfahrenen Cowboys: als verbaler Vernichter.

Synchronsprecher Erich Hallhuber, der Snape in den ersten zwei Filmen seine Stimme geliehen hat, ahmt das gelungen nach. Bernd Rumpf setzte die Arbeit bis zum Ende würdig fort. Doch erst als ich später die englische Sprache gut genug beherrschte, um Harry Potter in der Originalversion zu schauen, verstand ich: Seine wahre Magie entfaltet Snape erst durch Alan Rickmans Stimme. Was Daniel Radcliffe in seinem bewegenden Nachruf den "unverkennbaren Doppelbass" nannte, hallt auch in mir jedes Mal lange nach.

Doch nicht nur der melodische Bass des Stars machte Rickmans Performance einzigartig. Vielmehr brennt sich die Figur durch die meisterlich gesetzten Satzpausen ein. Snape sagt eben nicht "Harry Potter, our new celebrity", sondern "Harry Potter. – Our. – New. – Celebrity." Jede Silbe ist ein Dolchstoß. Alan Rickman kostet seine Worte. Mal genüsslich, mal angewidert. Die unvermuteten Pausen, die er mittendrin setzt, schrecken mich auf. Es ist unberechenbar, was als Nächstes kommt. So unberechenbar wie Snape selbst.

Bei jedem anderen wären derart in die Länge gezogene Sätze absurd. Bei Alan Rickman wird das Zuhören zum quälenden Genuss. Ist der Satz schon zu Ende oder wartet die nächste Wendung hinter dem dramatischen Innehalten? Stellen wir Snapes erste Ansprache seiner letzten in Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 gegenüber, wird das deutlich: Rickman hat in Snape das Hinauszögern seiner Worte perfektioniert. Die Spannung beim Lauschen, wenn er die Schule auffordert, Harry auszuliefern, ist kaum auszuhalten:

Ruhmreich in Harry Potter: Durch Alan Rickmans Hingabe wurde Professor Snape unvergesslich

Zugleich staune ich immer wieder, wie sehr Alan Rickman seine Mimik als Hogwarts-Professor reduziert. Snape hat ein Pokerface wie kein Zweiter. Schließlich täuscht er damit sogar Voldemort. Wenn in seinem Antlitz dann doch etwas passiert, kann eine gehobene Augenbraue plötzlich Berge versetzen. Ein im Kerker gönnerhaft auf Malfoy abgefeuerter Blick wirkt zuverlässiger als jeder Scheinwerfer. In den Nuancen seines Ausdrucks liegt die Würze der Figur.

Wenn Snape nach seinem Umhang fasst, bewegen sich Rickmans Finger elegant, wie die eines Dirigenten. Wenn er sitzt oder läuft bleibt sein Rücken hingegen unbeugsam, fast steif. Wie seine Stimme dienen all seine Bewegungen der Charakterzeichnung einer Figur, die lange zwischen Bösewicht und verstecktem Helden vibriert.

Die letzten Worte des Schauspielers an die Harry Potter-Fans betonten, dass "Snape mehr als ein gleichbleibendes Kostüm" war. Als Einziger neben Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling kannte er das Ziel seiner leidgeprüften Figur lange vor dem Ende der Romane. Snapes Geheimnis ist bereits in der ersten Kerkerszene als unterdrücktes Brodeln spürbar, staut sich immer weiter an und entlädt sich nach acht Filmen in den entfesselten Emotionen mit der toten Lily im Arm.

In seinen veröffentlichten Tagebüchern Madly, Deeply schrieb Alan Rickman über den Harry Potter-Dreh. Manchmal war er "frustriert" von dem Umgang der Reihe mit Snape. Doch das zeigt nur, wie sehr er sich der Rolle verschrieben hatte. Denn auch wenn die Filme nicht alles abbilden konnten, was er sich zum Innenleben des ambivalenten Zaubertränkelehrers überlegt hatte, war Snape eine der beliebtesten Figuren. Dass der Star mit Mitte 50 als J.K. Rowlings Favorit besetzt wurde, obwohl er damit eigentlich (laut Buchvorlage) zu alt für die Rolle war (woraufhin Harry Potters gesamte Eltern-Generation angepasst werden musste), spricht eine deutliche Sprache der Wertschätzung für seine Schauspielkunst.

Alan Rickman mag vor zehn Jahren von uns gegangen sein. Sein Vermächtnis als Snape hat der einzigartige Schauspieler jedoch von der ersten Szene an zementiert – und damit in gewisser Weise seinen Ruhm über den Tod hinaus in Harry Potter verkorkt. Für immer.