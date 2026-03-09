Alan Ritchson bestätigt endlich, wann Reacher Staffel 4 kommt: "Ist bei weitem die beste"

Alan Ritchson erobert gerade erst die Netflix-Charts, macht aber gleichzeitig seinen Amazon-Fans eine Freude: Dem Star zufolge wird Reacher Staffel 4 nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Alan Ritchson im Doppelpack: Gleich zwei Reacher-Serien könnten 2026 erscheinen

Alan Ritchson kann auf dem Weg an die Action-Spitze nicht einmal eine Kriegsmaschine aufhalten. Das gilt jedenfalls für die Netflix-Charts , die er gerade mit dem Sci-Fi-Kriegsfilm War Machine dominiert. Aber auch für die Reacher -Fans hat er tolle Nachrichten: Staffel 4 der Serie soll nämlich

Gegenüber Collider erklärte Ritchson jetzt:

Wir haben die 4. Staffel von Reacher abgedreht. Es ist bei weitem die beste, die wir bisher hatten. Sie kommt noch dieses Jahr raus.

Das sind tolle Nachrichten für alle Fans, die seit Februar 2025 auf Reacher-Nachschub warten: Damals erschien das dritte und bisher letzte Abenteuer des Ex-Militärpolizisten bei Amazon Prime Video. Offiziell durch den Streamingdienst bestätigt ist das Startjahr 2026 allerdings noch nicht.

Dafür steht aber die Story der neuen Staffel bereits fest: Sie wird Lee Childs Vorlage Morgen wirst du sterben (Original: Gone Tomorrow) adaptieren. Dort beobachtet Reacher den Suizid einer Frau in der New Yorker U-Bahn und deckt eine Verschwörung auf, in die Geheimdienste und Terroristen verwickelt sind.

Im Übrigen wäre es sogar möglich, dass uns dieses Jahr gleich zwei Reacher-Serien bevorstehen: Neben der 4. Hauptstaffel ist nämlich auch die die 1. Staffel des Spin-offs Neagley bereits im Kasten. Hauptfigur dort ist Reachers Ex-Kollegin Frances Neagley (Maria Sten).

Wann kommen Reacher Staffel 4 und Neagley zu Amazon Prime Video?

Weder die 4. Staffel der Hauptserie noch der Ableger haben bisher einen konkreten Starttermin auf Amazon Prime Video.

