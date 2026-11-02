Erster langer Trailer zu Alan Ritchsons neuer Amazon-Action: Er spielt neben einem der größten Stars des Planeten

Zu Alan Ritchsons nächstem Actionfilm Geklaute Weihnachten gibt es jetzt einen ersten langen Trailer. Im Cast der Amazon-Erscheinung vertreten ist auch einer der größten Hollywoodstars aller Zeiten.

Falls sich nach 4 Staffeln Reacher und dem riesigen Netflix-Hit War Machine noch jemand fragt, ob Alan Ritchson einen Action-Ritterschlag braucht, soll ihm der erste lange Trailer zu Geklaute Weihnachten antworten. Denn dort steht der Amazon-Star neben dem wohl größten Action-Schauspieler überhaupt: Arnold Schwarzenegger spielt den Weihnachtsmann (!) und beauftragt ihn, ein Verbrechen zu begehen. Ritchson muss Weihnachten retten.

Schaut hier den ersten langen Trailer zu Geklaute Weihnachten:

Geklaute Weihnachten - Trailer (Deutsch) HD

Reacher-Star Alan Ritchson muss Arnold Schwarzenegger aus der Patsche helfen

Geklaute Weihnachten dreht sich um den Ex-Dieb Vance (Ritchson), der den ungewöhnlichsten Auftrag seines Lebens erhält. Für Kris Kringle (Schwarzenegger) soll er einen Sack stehlen – und wie er schnell feststellt, handelt es sich bei dem alten Mann mit Rauschebart ganz offensichtlich um den Weihnachtsmann.

Das suggerieren zumindest die Umstände und Vance' vernachlässigte Tochter Emma (Berkeley James), die anders als ihr griesgrämiger Vater sofort vom Zauber Kringles eingenommen ist. Doch viel Zeit zum Kennenlernen bleibt nicht: Denn Vances Auftrag führt ihn auf die Fährte einer vergraulten Elfe (Awkwafina), die ihren ehemaligen Arbeitgeber um seinen Sack erleichtert hat und damit Weihnachten zu zerstören droht.

Neben Schwarzenegger vor der Kamera zu stehen, muss für Action-Star Ritchson eine besondere Ehre gewesen sein – immerhin krempelte der gebürtige Österreicher in den 1980ern das Genre mit Sylvester Stallone völlig um und gilt noch heute als eine der größten Ikonen Hollywoods.

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Wann erscheint Geklaute Weihnachten bei Amazon Prime Video?

Bis Heiligabend müsst ihr nicht mehr auf Alan Ritchsons Auftritt an Schwarzeneggers Seite warten: Am 2. Dezember 2026 kommt der Action-Spaß für die ganze Familie zu Amazon Prime Video. Die Regie übernahm Adam Shankman (Der Babynator).