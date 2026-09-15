Reacher-Star Alan Ritchson hat seinen absoluten Lieblingsfilm geteilt – es ist ein Sci-Fi-Klassiker für die ganze Familie

Actionstar Alan Ritchson hat seinen Lieblingsfilm geteilt. Das Sci-Fi-Abenteuer ist ein Kult-Klassiker, der heutzutage eher als Geheimtipp bezeichnet wird.

Alan Ritchson ist heute vor allem für seine Rolle als Reacher bekannt. Auch sonst spielt er vor allem in actionlastigen Filmen mit und zählt wohl zu den größten Actionstars der 2020er. In seinem Privatleben zeigt Ritchson aber gerne seine weiche Seite. So hat er vor einigen Jahren geteilt, welchen Film er mit seinen Kindern geschaut hat. Dabei erwähnte er, dass Der Flug des Navigators sein Lieblingsfilm ist.

Der Flug des Navigators war wegweisend für die Filmlandschaft Hollywoods und für Alan Ritchsons Glauben

Der Flug des Navigators erzählt die Geschichte des jungen David (Joey Cramer), der von einem Raumschiff entführt und 8 Jahre später zurückgebracht wird. Dabei ist der Junge um keinen Tag gealtert und hat die Zeit überhaupt nicht mitbekommen. Als die NASA ein Raumschiff und eine Verbindung zu David findet, wird er festgehalten, um die Geheimnisse des Raumschiffs zu ergründen. Wie sich herausstellt, sind in Davids Gehirn Informationen, die dem Raumschiff helfen, wieder nach Hause zu kommen.

Wie Collider berichtet, war Der Flug des Navigators einer der ersten Filme, die größeren Gebrauch von CGI machten. Die Effekte waren später sogar die Vorlage für die Verwandlungen des T-1000 in Terminator 2 - Tag der Abrechnung. Dies passt auch zu der Einschätzung, dass die Wirkung des Films eher auf seinen Vibes als auf seinem Plot basiert. Den hat Drehbuchautor Mark H. Baker nämlich aufgrund eines Traumes geschrieben.

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Für Alan Ritchson hat Der Flug des Navigators eine ganz persönliche Bedeutung. Nicht nur, dass es sein Lieblingsfilm ist, er verbindet ihn auch mit einer sehr religiösen Frage. Als bekennender Chris teilt Ritchson seine Ansichten auch unter dem #instachurch. In einem Video von 2020 klärte er mithilfe des Films die Frage, ob Gottes Wille sich immer erfüllt.

Wo könnt ihr Der Flug des Navigators schauen?

Wenn ihr jetzt selbst einmal in den Film reinschauen wollt, müsst ihr leider ein paar Euro locker machen. Der Flug des Navigators steht aktuell in keiner Streaming-Flat zur Verfügung. Bei Maxdome und und Freenet könnt ihr den Film momentan aber kaufen und leihen.