Wann kommt Folge 5 von Alex Cross zu Amazon? So viele Folgen hat Staffel 2 insgesamt

Ab sofort ist die 4. Folge der 2. Staffel von Alex Cross auf Amazon Prime Video verfügbar. Aber wie und wann geht es mit Folge 5 und dem Rest der Staffel weiter?

Ein Thriller-Universum geht bei Amazon Prime Video weiter: Hinter der Serie Alex Cross steckt ein ganzes Franchise mit 34 Büchern und drei Filmen. Kürzlich ist die 2. Staffel im Stream angelaufen, Folge 4 ist ab sofort verfügbar. Aber wann kommt Episode 5?

Alex Cross Folge 5 erscheint bald: Alle Amazon-Sendetermine für Staffel 2

Nachdem die ersten 3 Folgen der 2. Staffel Alex Cross auf einen Schlag bei Amazon gelandet sind, folgen alle weiteren Episoden im wöchentlichen Rhythmus. Seit dem 18. Februar ist Folge 4 verfügbar. Für Episode 5 und alle weiteren gelten folgende Sendetermine:

25. Februar 2026: Folge 5

Folge 5 4. März 2026 : Folge 6

Folge 6 11. März 2026 : Folge 7

Folge 7 18. März 2026: Folge 8

Insgesamt besitzt die 2. Staffel also acht Folgen, genau wie ihr Vorgänger. Die gestaffelte Ausstrahlung ist allerdings neu – Staffel 1 wurde komplett am 14. November 2024 veröffentlicht.

Schaut hier den Trailer zu Alex Cross Staffel 2:

Alex Cross - S02 Trailer (Deutsch) HD

In der 2. Staffel der Serie muss Alex Cross (Aldis Hodge) einen Milliardär (Matthew Lillard) vor einem Mordanschlag schützen: Jemand hat es auf eine ganze Gruppe Superreicher abgesehen. Dahinter stecken jede Menge schmutzige Geschäfte.

