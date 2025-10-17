Alexander Bommes rächt sich bei Gefragt - Gejagt: Jägerin soll Studio verlassen

Alexander Bommes teilt gerne mal gegen die Jägerinnen und Jäger bei Gefragt - Gejagt aus. Dabei hält er sich nicht zurück, was die Witze angeht und ist immer auf der Seite der Kandidat:innen.

Als Moderator bei Gefragt - Gejagt hat sich Alexander Bommes entschieden, sich klar für die Kandidat:innen starkzumachen und die Jägerinnen und Jäger zur Belustigung des Publikums gerne hin und wieder zu ärgern. Diesmal schickte er sogar eine Jägerin aus dem Studio.



Gefragt - Gejagt: Kandidatin und Jäger waren sich Antwort sehr sicher

Am 8. Oktober startete Kim als dritte Kandidatin in das Duell gegen Jägerin Adriane Rickel. Die ersten beiden Kandidat:innen konnten sich schon einen Platz für das Finale sichern. Kim konnte sich in der Schnellraterunde 3.000 Euro ergattern, mit denen sie auch gegen Rickel antrat – und das ziemlich erfolgreich.



Die Kandidatin konnte sich mit einigem Vorsprung zur Jägerin auf die letzte Stufe retten. Dann musste sie folgende Frage beantworten: "Welche essbare Strauchfrucht nennt man umgangssprachlich auch Japanische Mispel?" Zur Antwort standen Kumquat, Loquat und Papsat.



Weitere TV-News:

"Machen sich auf dem Weg nach hinten": Bommes schickt Jägerin aus Studio

Für Kim war die Antwort klar: Kumquat. Auch Bommes und die Jägerin waren sich sicher, dass die anderen beiden Antworten nur ausgedacht sind. Bommes sah die Kandidatin bereits im Finale, doch die Jägerin entschuldigte sich dafür, die Spannung herausgenommen zu haben, nachdem sie die scheinbar richtige Antwort bereits verraten hatte. Daraufhin erwiderte der Moderator frech: "Dann machen Sie sich schon mal auf den Weg nach hinten."

Tatsächlich zieht Rickel sofort los und will das Studio auf dem gleichen Weg verlassen, wie sie es betreten hat. Doch Bommes intervenierte noch mal: "Frau Rickel, warten Sie noch mal ganz kurz!" Denn scheinbar war die Antwort Kumquat doch nicht richtig, sondern eher Loquat. Dazu erwiderte Bommes:



Setzen sie sich bitte, Entschuldigung, aber den konnte ich mir nicht nehmen lassen, weil sie in den letzten Monaten permanent die Spannung rausgenommen haben, hab ich einmal Glück gehabt.

Mit der falschen Antwort setzte die Kandidatin einen Abwärtstrend fort, den sie bis zum Schluss nicht abwenden konnte. Den Vorsprung holte die Jägerin ein, und am Ende konnte Rickel das Duell für sich gewinnen.



So könnt ihr Gefragt - Gejagt schauen

Gefragt - Gejagt läuft von Montag bis Freitag um 17:10 Uhr im Ersten. Wer eine Folge verpasst haben sollte, kann sie in der ARD-Mediathek für einen Monat nachholen.

