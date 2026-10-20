Alfred Hitchcocks erster Hollywood-Film gewann direkt 2 Oscars: Psychologen haben sogar ein Syndrom nach der Geschichte benannt

Der Meister der Suspense legte mit dem psychologischen Thriller Rebecca den Grundstein seiner Hollywoodkarriere. Die wendungsreiche Geschichte prägte auch einen Begriff in der Psychologie für krankhafte Eifersucht.

Nachdem der britische Regisseur Alfred Hitchcock in seiner Heimat schon einige erfolgreiche Spielfilme gedreht hatte, zog es ihn nach Hollywood. Sein erster US-Film Rebecca von 1940 ist eine düstere Romanze, die nicht nur zwei Oscars erhielt, sondern mit den psychologischen Motiven auch Einzug in die Wissenschaft erhielt.

Hitchcock lässt in Rebecca die Vergangenheit lebendig werden

Vertigo, Psycho und Die Vögel hielten Einzug in die Filmgeschichte, doch der mit 11 Oscar-Nominierungen bedachte Thriller Rebecca ist das einzige Werk Hitchcocks, das einen Oscar als Bester Film erhielt. Zweifelsohne gehört er erzählerisch und bildsprachlich zu seinen stärksten Werken.

Darin lernt eine schüchterne Gesellschafterin (Joan Fontaine) in Monte Carlo den reichen Witwer Maxim de Winter (Laurence Olivier) kennen. Das junge Liebesglück wird mit einer Hochzeit gekrönt, doch als die neue Mrs. de Winter auf dem Anwesen Manderley eintrifft, wird sie schon bald von der Vergangenheit verfolgt.

Denn die verstorbene Rebecca ist noch immer präsent, nicht nur auf Gemälden, auch in den Erinnerungen der Bediensteten und Freunde, die nur Gutes zu berichten haben. Insbesondere die Haushälterin Mrs. Danvers (Judith Anderson) hält das Andenken an Rebecca mit unheimlicher Hingabe lebendig.

Mrs. de Winter fühlt sich zunehmend minderwertig und versucht mit steigender Obsession, den Platz von Rebecca einzunehmen. Um nicht an den Schatten ihrer Vorgängerin zu zerbrechen, muss sie herausfinden, was zu ihrem mysteriösen Tod führte.

Von der Liebesgeschichte zum packenden Thriller

Wie die meisten von Hitchcocks Werken basiert auch Rebecca auf einer literarischen Vorlage. Die wendungsreiche Geschichte und die spannenden Figuren entstammen der Feder von Daphne Du Maurier. Wie im Roman beginnt auch Hitchcock seine Inszenierung mit der unbeschwerten Romanze unter der Sonne, bevor sich mit dem Einzug in Manderley die Tonalität ändert.

Die dichte Atmosphäre und der gekonnte Einsatz von Licht und Schatten lassen immer wieder an den Motiven der Figuren zweifeln, fast so, als versuche er, sie ins rechte Licht zu rücken. Besonders unheimlich ist dabei Mrs. Danvers, die wie ein Geist durchs Anwesen schwebt.

Die größte Gefahr geht dabei nicht von den Lebenden aus, sondern von den Erinnerungen an Rebecca. Ihre Präsenz ist greifbar, scheint hinter jeder Ecke zu lauern, als wolle sie höchstpersönlich ihrer namenlosen Nachfolgerin das Leben zur Hölle machen.

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Das Rebecca-Syndrom beschreibt in der Psychologie krankhafte Eifersucht

Die neue Mrs. de Winter verliert sich in diesem Schatten und vergleicht sich unablässig mit einer Frau, die sie nie kennenlernte. Dieses Motiv der krankhaften Eifersucht auf frühere Partner:innen wird in der Psychologie Rebecca-Syndrom genannt. Wie im Film kann die Vergangenheit des geliebten Menschen zu einer ständigen Quelle von Unsicherheit und Konflikten werden.

Hitchcock zeigt eindrücklich den Wahn, der die Wahrnehmung eines Menschen verändern kann und findet aussagekräftige Bilder, die Daphne Du Mauriers Geschichte noch weiter verstärken. Und nicht nur Mrs. de Winter zweifelt an ihrem Verstand, auch das Publikum verliert sich in den dunklen Schatten der Vergangenheit.

2020 erschien eine gleichnamige, von Netflix produzierte Adaption des Romans, die Hitchcocks dichter Inszenierung aber bei Weitem nicht das Wasser reichen kann. Wer den Film bisher verpasst hat, kann das Original leider nicht streamen, aber bald im Fernsehen sehen. Am 1. November 2026 zeigt Arte den Film um 20:15 Uhr. Einschalten lohnt sich.